野 "이혜훈, 본인·청와대 결단 필요해…李대통령 결심하는 게 마땅"

국민의힘은 20일 이혜훈 기획재정부 장관 후보자 인사청문회와 관련해 "본인 또는 청와대에서 결단을 내리는 것이 필요하지 않겠나 생각한다"고 밝혔다. 청문회 개최는 자료 제출 여부에 따라 달려 있다는 입장을 원론적으로 밝히지만, 전체적인 분위기는 공을 청와대에 넘기는 흐름이다.

국민의힘 재정경제기획위원회 간사를 맡은 박수영 의원은 이날 YTN 라디오에서 인사청문회와 관련해 "후보자 측 자료에 달려 있다"고 밝혔다. 박 의원은 "불충분한 자료로는 청문회를 진행하는 것이 의미가 없다. 껍데기 맹탕 청문회가 될 가능성이 높다"며 "재개 여부는 전적으로 후보자의 자료 제출에 달려 있다"고 했다.

박 의원은 청문회를 열겠다는 의지를 피력하면서도 청와대의 결단 역시 촉구했다. 그는 "여론이 나쁘게 반영되고 있는 것을 판단한다면 국민들이 더 이상 스트레스를 받지 않도록 본인 또는 청와대에서 결단을 내리는 것이 필요하다"고 밝혔다. 청와대나 민주당 지도부에서 인사청문회를 통한 검증의 장이 열려야 한다는 뜻을 거듭 밝히는 것에 대해서도 회의적인 입장을 밝혔다. 박 의원은 "(여당 재경위원 가운데) 공식적으로는 자료가 부실하더라도 청문회를 해야 한다고 하지만 사석에서 이건 낙마한 강선우 후보보다 더 심하다는 말씀도 있다"고 전했다. 향후 대응과 관련해 "자진 사퇴가 마땅하다"면서도 "갑질 녹취가 나왔을 때 사퇴 안 한 사람이 사퇴하겠나 싶다"며 "대통령 지지율이 한 번 더 떨어지면 50%대가 깨지는 상황인데 결심할 가능성이 있고, 또 결심해야 하는 것이 마땅하다"고 했다.

이 후보자가 이재명 대통령의 국정 철학과도 맞지 않는다는 뜻도 밝혔다. 박 의원은 "이 후보자는 현금 살포 등에 대해 보수적인 견해를 가진 사람이다. 꼭 경제 아니더라도 복지, 환경 등 중도적 얘기하는 분들을 모시고 갔어야지 (생각이) 반대되는 사람을 데려갔다"며 "조금 과한 욕심이 아니었나 싶다"고 말했다.

국민의힘에서 앞서 공천한 전례도 있지 않냐는 주장에 대해서는 "물타기"라고 반박했다. 그는 "공천을 위한 정당의 검증이라고 하는 것은 법무부나 경찰청, 국세청, 금융정보원, 감사원 등이 개입되는 것이 아니고 본인이 낸 자료를 갖고 볼 수밖에 없다"며 "정부의 장관 임명과는 다른 절차"라고 말했다.





한편 이 후보자 측과 국민의힘은 자료 제출 비율을 두고서도 차이를 보인다. 국민의힘은 15%를 언급하는 반면 이 후보자는 75%라고 주장한다. 이와 관련해 박 의원은 "우리가 요구한 자료 제출 시한인 15일 오후 5시 기준으로 15%를 제출했다"며 "그저께 밤 9시에 또 18건을 가져왔는데 합쳐도 퍼센트는 그렇게 많이 안 올라간다"고 했다. 이어 "후보자 측에서 주장하는 75% 내용을 보면 상당수가 배우자나 자녀들이 개인 정보라서 제출할 수 없다고 제출한 답변이 있는데, 이건 답변이라고도 볼 수 없다"고 했다.





