페라리, 한국 법인 총괄에 티보 뒤사라 선임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

페라리코리아는 한국 법인 총괄에 티보 뒤사라(Thibault Dussarrat) 세일즈 디렉터를 임명했다고 20일 밝혔다.

페라리는 지난해 10월 FMK와의 합작 법인 형태로 페라리코리아를 설립한 데 이어, 현지 조직 체계 구축의 일환으로 페라리코리아의 경영 구조를 공식 확정했다.

페라리코리아는 페라리의 글로벌 스탠다드, 거버넌스 프레임워크에 발맞춰 전략 기획과 마케팅 및 커뮤니케이션, 딜러 네트워크 개발 등 한국 시장 내 모든 브랜드 활동을 총괄한다.

티보 뒤사라 페라리코리아 총괄은 파리 에스타카 공과대학에서 자동차 공학을 전공했고 2009년 페라리에 합류했다.





AD

입사 이후 페라리 본사와 지사에서 15년 이상의 경력을 쌓아왔다. 그는 유럽과 중동 등에서 중책을 담당했으며, 최근까지 페라리 중동·인도 지역 세일즈 디렉터를 맡아왔다.

티보 뒤사라 페라리 한국법인 총괄. 링크드인 캡처

AD





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>