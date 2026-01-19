윤선생, '예스멤버스' 무료체험·신규가입 이벤트 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

체험 수업 참여 시 상품권 등 경품 증정

윤선생은 방문학습 브랜드 '윤선생영어교실'의 월 정액제 상품 '예스(YES)멤버스'를 대상으로 무료체험 및 신규가입 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다.

이번 이벤트는 새해를 맞아 자녀의 영어 실력을 점검하고, 맞춤형 영어 학습을 시작하려는 학부모들에게 특별한 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.

윤선생은 방문학습 브랜드 '윤선생영어교실'의 월 정액제 상품 '예스(YES)멤버스'를 대상으로 무료체험 및 신규가입 이벤트를 진행한다. 윤선생

AD

먼저 윤선생 예스멤버스 학습 체험을 신청한 전원에게 자녀의 정확한 실력을 파악할 수 있는 영어 레벨테스트와 전문 교사의 체험 수업이 무료로 제공된다. 오는 31일까지 무료 체험 수업을 완료한 고객에게는 추첨을 통해 ▲이마트 신세계 상품권 3만원권(10명) ▲스타벅스 교환권 2만원권(20명) ▲다이소 모바일 금액권 5000원권(40명)을 증정한다.

윤선생은 체험 학습 후 신규 가입하는 고객을 위한 혜택도 준비했다. 오는 3월 31일까지 윤선생 예스멤버스 신규 등록을 마친 회원에게 ▲온라인 영어도서관 3개월 무료 이용권 ▲네이버페이 포인트 1만원권을 전원 증정한다.





AD

참여 방법은 윤선생 공식 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 자녀 이름, 생년월일, 연락처 등을 입력해 신청하면 된다. 신청 완료 후 거주지 인근의 윤선생 센터에서 담당 교사와 일정을 조율해 레벨테스트와 체험 수업을 진행할 수 있다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>