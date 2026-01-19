본문 바로가기
"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백

서지영기자

입력2026.01.19 08:21

수정2026.01.19 08:31

임성근, 과거 음주전과 고백
"제 자신 다스리며 살겠다"

최근 신드롬급 인기 속에 마무리된 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2(이하 '흑백요리사 2')'에 출연해 인기를 끈 임성근 셰프가 과거 세 차례 음주 운전 사실을 스스로 밝히고 사과문을 게재했다.


"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백 임성근 셰프. 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2' 캡처
"10년간 3차례 음주운전 적발" 자백

18일 임성근은 자신의 유튜브 채널에 올린 영상에서 과거에 음주운전을 했었다고 털어놨다. 그는 "술을 좋아하다 보니 사고를 쳤다"며 "10년에 걸쳐서 세 번 정도 음주운전을 했다"고 말했다.


그는 "술 마시면 차에서 자는 습관이 있었는데 차에서 자다가 경찰한테 걸려서 상황 설명을 했다. 그런데 경찰이 술 마신 사람이 왜 운전석에 앉아서 시동을 걸고 있냐고 묻더라"라며 "나중에 알고 보니까 시동을 끄고 앉아있어야 하는 거더라"라고 했다.


임성근은 "잘못한 건 내가 잘못한 것"이라며 "형사처벌을 받아 면허가 취소됐고, 이후 면허를 다시 땄다"고 밝혔다. 그러면서 "그 이후로는 정신 차리고 음주운전을 하지 않는다"며 "괜한 심려를 끼쳐드린 것 같아 죄송하다"고 말했다.


논란 일자 자필 사과문 게재하며 재차 사과

해당 영상 공개 후 논란이 일자 그는 자필 사과문을 통해 재차 사과했다. 임성근은 "저를 아껴 주시고 응원해 주시는 많은 팬분과 시청자 여러분께 고개 숙여 깊은 사죄의 말씀을 올린다"며 "오늘 저는 제 가슴 한구석에 무거운 짐으로 남아있던 과거의 큰 실수를 고백하고 이에 대해 진심으로 사과와 용서를 구하고자 한다"고 운을 뗐다.


임성근 셰프. 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2' 캡처

이어 "음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 제 잘못이며 실수"라며 "당시 저는 깊이 후회하고 법적인 처벌을 달게 받았고, 지난 몇 년간 자숙하며 제 자신을 돌아보는 시간을 가졌다"고 덧붙였다.


그는 "최근 과한 사랑을 받게 되면서 과거의 잘못을 묻어둔 채 활동하는 것이 저를 믿어 주시는 여러분에 기만이자 예의가 아니라는 생각이 들었다"며 "더 늦기 전에 제 입으로 이 사실을 고백하고 사과드리는 것이 도리라고 판단하여 오늘 이 글을 올리게 됐다"고 음주운전 사실을 고백하는 이유를 설명했다.


아울러 "저의 부주의한 행동으로 실망을 드려 다시 한번 진심으로 사과드린다"며 "과거의 잘못을 잊지 않고 사회에 선한 영향력을 끼칠 수 있는 조리사가 되도록 제 자신을 다스리며 살겠다"고 말했다.


임성근은 2015년 tvN '한식대첩 3' 우승자로 이름을 알렸다. 이후 '알토란' '아침마당' '생생정보' 등에 출연했고, 최근 흑백요리사 2로 큰 인기를 얻으며 운영 중인 유튜브 채널 구독자 수가 35만명에서 약 99만명까지 급증하는 등 제2의 전성기를 누리고 있다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

