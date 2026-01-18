본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"통합 되게 생겼습니다"…민형배 출판기념회서 웃음 터진 이유

호남취재본부 송보현기자

입력2026.01.18 17:28

시계아이콘01분 12초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

조선대 해오름관서 출판기념회 1만명 이상 참석
주철현 의원, 광주·전남 통합 언급에 장내 웃음
지역 원로·시민사회·정치권 인사 대거 참석

"광주·전남이 하나로 가야 한다는 말에 설득돼 전남지사 선거를 뛰고 있는데, 통합이 지금 되게 생겼습니다."


18일 오후 3시 광주 조선대학교 e스포츠 경기장(해오름관). 주철현 국회의원이 민형배 더불어민주당 의원 출판기념회 축사에서 이렇게 말하자 장내에서 웃음이 터졌다.

"통합 되게 생겼습니다"…민형배 출판기념회서 웃음 터진 이유 18일 오후 민형배 의원 출판기념회가 열린 광주 조선대학교 e스포츠 경기장(해오름관) 내부 모습. 행사장에는 1만명 이상이 참석했다. 송보현 기자
AD

이날 열린 민형배 의원의 신간 '길은 있다' 출판기념회에는 1만명 이상이 참석했다. 지역 원로와 시민사회 관계자를 비롯해 전·현직 국회의원과 단체장, 지방의원들이 대거 자리해 지역 정치권 인사들이 한자리에 모였다.


주 의원은 축사에서 민 의원과의 인연을 풀어냈다. "공무원 생활을 잘하고 있던 저를 정치판으로 끌어들인 분이 민형배"라며 "여수시장과 국회를 함께 거쳤고, 전남에서는 가장 먼저 이재명 대통령 지지를 선언했다"고 말했다. 이어 "이재명 대통령의 결단으로 통합 논의가 급물살을 타고 있다"며 "광주와 전남의 새로운 미래를 함께 만들겠다"고 밝혔다.


문정복 더불어민주당 최고위원은 21대 국회 초선 시절을 언급하며 당시 결성된 초선 의원 모임 '처럼회'를 떠올렸다. 문 최고위원은 "윤석열 정부 출범 직후 이재명 당시 당대표가 초선 의원들에게 '왜 가만히 있느냐, 뭐라도 하라'고 주문했고, 그 말을 듣고 민형배 의원이 국회 농성을 제안했다"고 말했다. 이어 "김건희 주가조작 의혹과 50억 클럽 특검을 요구하며 24시간, 86일간 농성을 이어갔고, 그 시작점에 민형배 의원이 있었다"고 했다.

"통합 되게 생겼습니다"…민형배 출판기념회서 웃음 터진 이유 18일 광주 조선대학교 e스포츠 경기장에서 열린 민형배 더불어민주당 국회의원 신간 '길은 있다' 출판기념회에서 민 의원이 무대에 올라 행사를 진행하고 있다. 이날 민 의원은 통합을 추진 중인 광주·전남 특별시장 선거 출마 여부에 대해서는 별도의 언급을 하지 않았다. 송보현 기자

신정훈 의원도 축사에서 민 의원의 정치적 선택을 짚었다. 신 의원은 "언론인 시절부터 따뜻한 조언을 해주던 형님이었다"며 "아무도 말하지 않을 때 윤석열 탄핵을 가장 먼저 주장한 사람이 민형배였다"고 말했다. 이어 "모두가 망설이던 순간, 이재명의 길을 가장 먼저 열어준 정치인"이라고 덧붙였다.


이와 함께 영상과 대독 형식으로 김민석 국무총리와 김영록 전남도지사, 강기정 광주시장, 최민희·이기현·민병덕 더불어민주당 국회의원 등이 축사를 전했다.


축사 이후 민 의원은 짧게 인사했다. 그는 "축하해준 시·도민과 서울·전남·여수 등에서 함께해준 국회의원들께 감사드린다"며 "광주·전남 통합이 이뤄지면 주철현·신정훈 의원과 어쩌면 경쟁하는 사이가 될 수도 있음에도 자리에 와 따뜻한 인사를 전해줘 고맙다"고 말했다. 이어 "오늘은 저자의 이야기가 아니라 책의 주인공을 소개하는 자리"라고 말한 뒤, 책에 등장하는 기업인들을 무대로 초청했다.


지금 뜨는 뉴스

AD
"통합 되게 생겼습니다"…민형배 출판기념회서 웃음 터진 이유 민형배 의원이 '길은 있다'에 소개된 지역 기업인들과 함께 무대에 올라 대담을 진행하고 있다. 송보현 기자

'길은 있다'는 '젊은 기업가 7인에게 듣는 광주의 내일'을 부제로, 지역에서 활동 중인 혁신 기업가들의 현장 사례를 담았다. 인트플로우, 아토모스, 유아시스, 지니소프트, 에스오에스랩, 라이트미, 넥스트고 등 7개 기업이 소개된다. 민 의원은 이들과의 인터뷰를 통해 지역 산업의 가능성을 정리하고 '상상·전환·창조·확장'의 틀을 제시했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기