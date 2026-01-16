이주광 비엠스마일 대표 “유기동물 보호, 선언 아닌 구조로 책임져야”

페스룸, 2025년 6.9억 규모 CSR 전개…2026년 ‘본격화’ 예고

글로벌 펫테크 기업 비엠스마일(대표 이주광)의 반려동물 라이프스타일 IP 페스룸(PETHROOM)이 2025년 한 해 동안 유기동물 보호를 중심으로 한 CSR 활동을 전개하며, 후원부터 입양, 사후 정착까지 이어지는 구조적 사회공헌 모델을 단계적으로 구축해 나가고 있다고 밝혔다.

비엠스마일 이주광 대표

AD

이주광 대표는 "유기동물 문제는 감정이나 선언으로 해결되지 않는다"며 "현장에서 실제로 작동하는 구조를 만드는 것이 책임 있는 접근"이라고 강조했다.

페스룸은 내부 집계 기준 2025년 한 해 동안 현금 기부와 물품 지원을 포함해 약 6억 9천만 원 규모의 CSR 활동을 전개했으며, 누적 기부액은 6억 8,857만 6,304원에 달한다고 밝혔다. 단발성 후원에 그치지 않고 입양 연계, 보호 환경 개선, 재난 구호, 인식 개선 캠페인까지 범위를 넓히며 유기동물의 생애 전반을 고려한 '생애주기 동행 구조'를 만들겠다는 설명이다.

페스룸 CSR 활동 현장

페스룸 CSR의 핵심인 '1004 프로젝트'는 정기배송 매출의 일부를 매달 자동 기부하는 방식으로 운영되는 지속 가능한 기부 모델이다. 해당 프로젝트는 KK9R, 도로시지켜줄개, 코리안독스, 유행사 등 국내 주요 동물보호단체 10곳과의 장기 협력을 뒷받침하는 안정적인 재원 역할을 하고 있다. 브랜드 플랫폼 내에서 후원자가 보호동물을 직접 확인하고 결연에 참여할 수 있도록 설계돼 실제 입양으로 이어진 사례도 나타나고 있으며, 부산 보호소에서 장기간 생활하던 유기견 '두유'의 입양 사례가 대표적이다.

페스룸은 입양을 일회성 '이벤트'가 아닌 '과정'으로 보고, 기부를 넘어 유기동물이 실제로 가정을 찾고 안정적으로 정착하는 단계까지를 CSR의 범위로 설정하고 있다. 2025년 보호단체 연합 입양제에는 300명 이상의 방문객이 참여했으며, 상담과 심사를 거쳐 일부 보호동물이 새 가정을 찾았다. 페스룸은 입양 가정에 정착을 돕는 '동행 키트'를 제공하고, 입양 이후에도 근황 공유와 상담 연계를 이어가고 있다.

셀럽 및 인플루언서 협업과 임직원이 직접 제작한 콘텐츠를 통한 '입양 선순환' 구조도 성과를 내고 있다. 화성 번식장에서 구조된 유기견 '엘사'가 인플루언서 아옳이(김민영)에게 입양된 사례는 사회적 관심과 자발적 후원으로 확산된 대표 사례로 꼽힌다. 또한 네 차례 파양을 겪은 '아공이'와 종양 재발 위험이 컸던 '소피'가 콘텐츠를 계기로 해외 가정에 입양되는 성과도 나왔다.

임직원이 직접 참여하는 현장 중심의 봉사활동도 지속되고 있다. 페스룸은 월 1회 이상 정례 봉사활동을 통해 보호동물의 목욕과 운동, 돌봄을 지원해왔으며, 2025년 12월에는 동물보호단체 및 SBS 'TV 동물농장'과 협력해 전남 화순 '흰둥이' 가족 구조 현장에서 주거 환경 개선 활동을 진행했다. 또한 '해방 1미터 프로젝트'를 통해 마당개 11마리에게 새로운 주거 공간도 제공했다.





AD

페스룸은 2025년을 CSR 구조를 검증하고 현장 경험을 축적한 해로 규정하고, 2026년부터 결연?입양?정착으로 이어지는 CSR 체계를 한층 고도화하며 사회공헌 활동을 본격화할 계획이다. 이주광 대표는 "CSR은 이벤트가 아니라 반려동물의 생애주기를 함께 고민하는 일"이라며 "2025년에 다진 초석 위에서 2026년에는 더 촘촘하고 현실적인 CSR 모델을 만들어가겠다"고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>