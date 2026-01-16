본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[김재호의 생명이야기]<274> 칼슘보충제가 골다공증을 막아줄까

이근형기자

입력2026.01.16 11:24

시계아이콘02분 39초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
[김재호의 생명이야기]<274> 칼슘보충제가 골다공증을 막아줄까
AD

추운 겨울철이 되면 빙판길을 많이 걷게 되므로 길에서 넘어질 일이 많고, 당연히 골절 환자가 많이 생기게 된다. 골절은 뼈가 부러지거나 금이 간 것을 말하는데, 건강보험심사평가원에 따르면, 골절로 진료를 받은 사람은 2020년 233만 명에서 2024년에는 290만 명으로 4년 동안 24.5%나 늘었다.


골절의 원인이 모두 골다공증에 있는 것은 아니지만, 골다공증 환자는 뼈가 약해서 쉽게 부서지므로 가볍게 떨어지거나 넘어지거나 부딪힘에도 골절 위험이 매우 높다. 국제 골다공증 재단(IOF)에 따르면 전 세계적으로 50세 이상 여성의 1/3과 남성의 1/5이 골다공증으로 인한 골절을 경험한다고 한다.


골다공증으로 인한 골절은 주로 엉덩이관절과 손목, 척추에 많이 생기는데, 특히 고관절이라고도 부르는 엉덩이관절 골절 환자의 예후가 좋지 않다. 엉덩이관절 골절 환자의 20% 정도가 합병증으로 1년 이내에 죽으며, 살아있는 경우에도 1년 후에 40%는 혼자 걷지 못하고, 60%는 도움이 필요할 정도로 의존적인 상태가 되어 요양원에 들어가는 경우도 많다고 한다.


골다공증은 뼈의 양이 줄어들어 뼈의 밀도가 낮아지는 질병인데, 골다공증은 뚜렷한 증상이 없기 때문에 많은 사람이 건강검진을 받고 알게 되거나 골절을 경험하기 전까지는 자신이 골다공증에 걸렸는지 모를 수 있기 때문에 골다공증에 대한 관심이 낮기 마련이고, 골다공증을 예방하기 위한 노력을 소홀히 하기 쉽다.


건강보험심사평가원에 따르면, 골다공증으로 진료를 받은 사람은 2020년 105만 명에서 2024년에는 133만 명으로 26.7% 늘었다. 이러한 추세를 고려하면, 앞으로도 골다공증 환자의 골절은 줄어들기가 쉽지 않을 전망이다. 골다공증은 낫기가 쉽지 않기 때문에 골다공증의 원인을 이해하고, 예방하는 것이 최선이므로 골다공증을 예방하기 위해서 골다공증의 원인을 좀 더 살펴보자.


우리 몸에서는 만들어진 지 10년이 되어 수명이 다한 뼈는 파골세포(Osteoclast)라는 이름의 세포가 분해하고, 그 자리는 조골세포(Osteoblast)가 새로운 뼈를 만들어 메우는 뼈의 리모델링이 끊임없이 이루어지는데, 이 둘의 균형이 지켜지는 동안에는 문제가 없으나, 수명이 다하지 못한 뼈가 너무 많이 손실되거나 새로 만들어지는 뼈가 분해되는 뼈에 크게 미치지 못하면 골다공증이 찾아온다.


골다공증을 예방하기 위해서는 뼈의 손실을 최소화하고, 조골세포가 뼈를 충분히 만들 수 있도록 생활 습관을 개선하여야 한다.


뼈의 손실을 줄이려면 뼈의 손실을 가져오는 소금과 흡연, 알코올, 스테로이드를 포함한 각종 약제, 탄산음료, 카페인을 줄이는 것이 좋다. 소금을 과다 섭취하면 콩팥에서 나트륨을 배출할 때 칼슘도 함께 배출되므로 뼛속의 칼슘을 소모한다. 흡연과 알코올은 칼슘의 섭취와 뼈를 만드는 것을 방해하고, 뼈를 손상하는 호르몬의 분비를 증가시키는 등 여러 방법으로 뼈의 손실을 촉진한다.


조골세포가 뼈를 충분히 만들기 위해서는 첫째로 뼈의 원료가 되는 칼슘을 포함한 영양소들이 부족하지 않아야 하는데, 우리 몸에서는 분해되는 뼈에 들어있는 칼슘을 포함한 영양소들을 새로운 뼈를 만드는 데 대부분 재활용되기 때문에 추가로 필요한 칼슘은 그리 많지 않다.


부족한 약간의 칼슘은 많은 식품에 폭넓게 들어있어 심하게 편식하지 않으면, 필요한 칼슘을 충분히 섭취할 수 있다. 무청이나 돌나물, 케일과 같은 다양한 채소, 두부와 같은 콩 식품, 미역이나 다시마, 멸치와 같은 다양한 해산물, 유제품 등 칼슘이 많이 들어있는 식품으로 충분히 공급되므로 굳이 칼슘보충제에 기웃거리지 않아도 칼슘이 부족해서 문제가 생길 가능성은 거의 없다.


또 한 가지 기억해야 할 것은 칼슘보충제에 들어있는 칼슘이 우리 몸 안에서 저절로 뼈로 바뀌는 것은 아니며, 조골세포가 뼈를 잘 만들 수 있는 환경이 만들어져야 뼈가 잘 만들어진다는 사실이다.


몸 안에서 뼈가 만들어지려면 ①뼈를 만드는 공장인 조골세포의 유전자가 손상되지 않아야 하고, ②뼈를 만드는 데 필요한 재료인 영양소가 충분히 공급되어야 하며, ③뼈를 만드는 공장인 조골세포 유전자의 스위치가 필요할 때 잘 켜져야 하는데, 이러한 생활로는 뉴스타트가 좋다.


조골세포에서 뼈를 만드는 정보를 가지고 있는 유전자가 신바람 나게 뼈를 만들 수 있도록 생명 스위치를 켜는 친생명적인 생활'인 뉴스타트(생명이야기 6편 참조)를 생활화하고, 특히 뼈를 만드는 데 꼭 필요한 비타민 D가 부족하지 않도록 하루 10분 정도 햇볕을 직접 쬐는 것과 규칙적인 운동을 꼭 실천하는 것이 좋다. 생선을 포함한 해산물과 버섯처럼 비타민 D가 풍부한 음식을 먹는 것도 도움이 될 수 있다.


칼슘보충제를 지나치게 많이 먹을 경우 생길 수 있는 부작용에도 주의하여야 한다. 칼슘도 몸에서 필요한 양을 초과하여 지나치게 많이 먹게 되면, 몸에서는 남는 칼슘을 몸 밖으로 내보내야 하는데, 콩팥에서 제대로 내보내지 못하여 결석에 걸릴 가능성이 높아지는 문제도 있다.


혹시라도 건강검진에서 골밀도가 낮다는 말을 듣게 된다면, 칼슘보충제를 먹을 생각을 하지 말고, 뼈의 손실을 가져오는 나쁜 생활 습관을 가지고 있는 것은 아닌지 되돌아보고, 나아가 내 몸 안의 조골세포가 필요한 뼈를 충분히 만들 수 있도록 신바람 나게 일할 수 있는 환경을 만들어주는 뉴스타트를 생활화한다면 골다공증을 걱정할 필요가 없다.


뉴스타트의 여덟 가지 항목 가운데 첫 번째 생명식은 다양한 과일과 채소, 곡식을 포함한 식물성 음식을 골고루 통째로 충분히 먹되, 특정 음식을 편식하지 않는 것이며, 이와 함께 과잉 섭취할 경우 많은 문제를 일으키는 설탕을 포함하여 가공이나 정제된 나쁜 탄수화물, 포화지방과 트랜스지방, 소금과 알코올의 섭취를 줄이는 것과 뉴스타트의 나머지 항목인 운동, 물, 햇빛, 절제, 공기, 휴식, 신뢰와 사랑을 실천하는 것도 중요하다.


지금 뜨는 뉴스

AD

독립연구가




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기