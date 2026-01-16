[인사]한국중소벤처기업유통원

◆전보
▶임원 ▲부사장 겸 미래혁신기획본부장 고석원 ▲중소벤처마케팅본부장 송성동
▶본부장 ▲공공구매촉진본부장 김수정
▶부서장 ▲조사연구혁신단장 손병하 ▲온라인지원실장 김영삼 ▲오프라인지원단장 최홍준 ▲소상공인역량실장 한상민 ▲공공구매지원실장 이종훈 ▲직접생산지원실장 서재희 ▲DX추진단장 강윤호
▶팀장 ▲소통홍보팀장 오규민 ▲성과평가팀장 신지민 ▲인재개발팀장 오지영 ▲업무안전팀장 최혁준 ▲정책개발팀장 이성민 ▲조사분석팀장 김선희 ▲마케팅기획팀장 강수문 ▲글로벌도약팀장 장인경 ▲홈쇼핑1팀장 이동영 ▲홈쇼핑2팀장 양현우 ▲동반성장몰팀장 이루다 ▲오프라인혁신팀장 배장훈 ▲오프라인운영팀장 김문기 ▲소상공인기획팀장 이정현 ▲소담인프라팀장 고민성 ▲TOPS육성팀장 김현석 ▲역량지원팀장 곽영주 ▲콘텐츠지원팀장 이병구 ▲공공구매전략팀장 서정민 ▲제도운영팀장 유정우 ▲성능인증팀장 최원근 ▲제도총괄팀장 차재호 ▲사후관리팀장 주화천 ▲디지털전략팀장 김은영 ▲디지털정보팀장 최동현
이성민 기자 minute@asiae.co.kr
