'서버 600대·이용자 960만명'…교원그룹 해킹 피해 추정

KISA, 웹셸 등 악성파일 확보해 분석 중

교원그룹, 개인정보 유출 여부 확인 못해

"유출 사실 확인 시 투명하게 안내할 방침"

교원그룹에서 발생한 랜섬웨어 감염 사고로 그룹의 가상 서버 약 600대, 서비스 이용자 약 960만명이 영향권에 들어간 것으로 추정됐다.

14일 한국인터넷진흥원(KISA) 등으로 구성된 조사단에 따르면, 교원그룹 전체 800대 서버 중 가상 서버 약 600대가 랜섬웨어 감염 영향 범위에 포함된 것으로 보고 있다. 이에 따라 영업 관리 시스템과 홈페이지 등 주요 서비스 8개 이상에서 장애가 발생한 것으로 파악된다.

조사단은 8개 계열사 전체 이용자 1300만명(중복 제거 시 554만명) 중 랜섬웨어 감염에 영향받는 주요 서비스의 이용자는 960만명으로 추산했다. 다만, 이는 중복 이용자가 포함된 수치다.

교원 측의 침해 사고 신고를 접수한 조사단은 방화벽을 통해 공격자 IP와 외부 접근을 차단하고 악성파일 삭제 등 긴급 조치를 마쳤다. 공격자 IP와 랜섬웨어 공격에 사용된 웹셸 등 악성파일을 확보해 분석하고 있다. 웹셸은 SK텔레콤, KT 등 통신사 서버 해킹에도 활용된 악성코드로 쉽게 탐지가 가능한 종류로 알려졌다. 조사단은 교원그룹이 다행히 백업 서버를 갖추고 있으며, 백업 서버의 감염 징후는 확인되지 않았다고 보고 있다.

해킹 사고가 발생한 지 닷새째가 지났지만, 교원그룹은 아직 고객 개인 정보 유출 여부를 확인하지 못했다. 교원 측은 이날 보도자료를 내고 "현재 관계 기관, 보안 전문기관과 협력해 정밀 조사를 진행 중"이라며 "고객정보 유출 사실이 확인되면 투명하게 안내할 방침"이라고 했다. 교원그룹은 전날부터 이 같은 상황을 고객에게 문자와 알림톡 등으로 알리고 있다.

구몬학습, 빨간펜 등 교육사업을 영위하는 특성상 교원그룹에서 학생 이름과 주소 등 미성년자 개인정보는 물론 계좌·카드번호 등 금융 정보까지 유출됐을 가능성이 제기되고 있다.





앞서 교원그룹은 지난 10일 오전 8시께 사내 일부 시스템에서 비정상 징후를 확인한 뒤 오후 9시께 KISA와 관련 수사 기관에 침해 정황을 신고했다. 지난 12일 오후 데이트 유출 정황을 확인하고 전날 KISA와 개인정보보호위원회에 관련 내용을 신고했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

