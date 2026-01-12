美미네소타 시위 확산…국토안보부 "요원 추가 파견"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

놈 장관 "작전 방해는 범죄"

ICE시설에 의원 무통보 방문 금지 조치

미국 미네소타주 미니애폴리스에서 이민세관단속국(ICE) 요원의 총격으로 민간인이 사망한 이후 주요 도시에서 시위가 확산하는 가운데 미 국토안보부가 11일(현지시간) 미네소타에 요원을 추가 파견하겠다고 밝혔다.

크리스티 놈 국토안보부 장관은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 "우리는 오늘과 내일 더 많은 요원을 보낼 것"이라며 "미니애폴리스에서 일하는 ICE 요원들과 국경 순찰 요원들이 안전하게 임무를 수행하도록 하기 위한 것"이라고 말했다.

11일 미국 뉴욕에서 시민들이 플래카드를 들고 행진하고 있다. EPA연합뉴스

놈 장관은 주말 동안 발생한 ICE 요원과 시위대 간 충돌을 언급하며 "그들(시위대)이 법 집행 인력을 상대로 폭력적인 행동을 하거나 우리의 작전을 방해한다면 그것은 범죄이며 우리는 그 결과에 대해 그들에게 책임을 물을 것"이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미 행정부는 미네소타주에서 복지 지원금 부정 수급 사기에 소말리아인 다수가 연루된 점을 명분으로 지난달 초부터 미니애폴리스에서 대대적인 이민 단속을 벌여왔다. 단속이 격화하며 지난 7일 미니애폴리스에서 미국 시민 백인 여성 르네 니콜 굿이 ICE 요원의 총에 맞아 숨지는 사건이 발생했다.

트럼프 행정부 측은 법 집행 방해자에 대한 ICE 요원의 정당방위였다고 주장하나, 무리한 단속과 공권력 남용이라는 지적이 나온다. 이를 계기로 트럼프 행정부의 이민 정책 반대 시위가 로스앤젤레스, 포틀랜드, 시애틀, 뉴욕 등 다른 도시로 확산하고 있다.

놈 장관은 이날 CNN 인터뷰에서 "이것은 분명히 법 집행 작전이었다"며 "(총을 쏜) 요원은 그녀의 차량에 치였고 그녀는 차량을 무기화했다. 요원은 자신과 동료들의 생명, 시민들을 보호하고자 했던 것"이라고 거듭 주장했다.

반면 민주당 소속인 제이컵 프라이 미니애폴리스 시장은 NBC에 "트럼프 행정부가 지금 이 기관들을 운영하는 방식은 잘못됐으며 분명히 그것은 위헌"이라고 비판했다.

티나 스미스 상원의원(민주·미네소타)은 ABC 인터뷰에서 "조사 시작 단계에서 이미 그들이 무엇을 봤는지, 무슨 일이 벌어졌다고 생각하는지 발표한 상황에서 어떻게 연방정부가 객관적이고 선입견 없는 조사를 할 것이라고 믿을 수 있겠는가"라며 주 정부도 조사에 참여해야 한다고 말했다.

AP 통신에 따르면 국토안보부가 이민 단속 강화를 예고하면서 미니애폴리스는 대비에 들어갔다. 일부 지역에서는 시위대가 요원들에게 고함을 지르고 경적을 울리는 등 그들의 작전을 방해하고 있다. 지역 주민들은 ICE 요원들이 활동하는 모습을 목격한 장소를 채팅방에서 공유하고 있다. 미니애폴리스 공립학교들은 12일부터 한 달간 원격 수업을 실시할 예정이다.

이날 뉴욕타임스(NYT) 등은 국토안보부가 연방 의원들이 사전 통보 없이 ICE 구금시설을 방문하는 것을 차단하는 조치를 도입했다고 보도했다.

연방법에 따르면 의원들은 ICE 구금시설을 사전 통보 없이 방문할 수 있다. 지난달 워싱턴DC 연방지방법원도 의회가 편성하는 일반적인 예산으로 운영하는 시설에는 의원들의 방문 권리가 적용된다고 판결했다.





놈 장관은 그러나 총격 사건 바로 다음 날인 8일 의원들이 ICE 시설에 방문하기 최소 7일 전에 통지해야 한다는 지침을 마련했고, 이러한 내용의 문서를 법원에 제출했다. 그는 ICE 시설이 트럼프 대통령이 주도해 입법한 '하나의 크고 아름다운 법'에 따라 별도의 연방 재원으로 운영되고 있는 만큼, 사전 통보 없는 방문이 적용되지 않는다는 입장이다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지