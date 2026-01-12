쿠바 대통령, 트럼프 행정부 비난…"히스테리적으로 비난 퍼부어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"쿠바 위기는 미국의 가혹한 조처 탓"

쿠바 정부가 사회주의 통치 체제 전복 가능성을 거론한 도널드 트럼프 미국 행정부에 반발하며 외부 압박에 굴복하지 않겠다고 밝혔다.

미겔 디아스카넬 쿠바 대통령. 쿠바 정부 공식 인스타그램

미겔 디아스카넬 쿠바 대통령은 11일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "모든 것을, 심지어 인간의 생명까지도 사업화하려는 자들은 쿠바를 비난한 지적할 도덕적 자격이 없다"고 말했다. 그러면서 미국 정부를 겨냥해 "오늘날 우리 국가를 향해 히스테리적으로 비난을 퍼붓는 환자들"이라고 적었다.

디아스카넬 대통령은 "우리는 66년 동안 미국으로부터 공격받아왔으며, 우리가 겪는 심각한 경제적 결핍을 혁명의 탓으로 돌리는 자들은 부끄러워 입을 다물어야 한다"며 "우리의 위기는 한계까지 질식시키는 미국의 가혹한 조처들에 대한 결과이기 때문"이라고 목소리를 높였다.

앞서 지난 3일 미군은 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령 부부를 체포해 압송했으며 트럼프 정부는 이들을 마약 등 혐의로 법정에 세웠다. 이후 쿠바, 콜롬비아 등 중남미 좌파 정권이 베네수엘라 다음 표적이 될 수 있다고 시사했다.

트럼프 대통령은 지난 4일 쿠바에 대해 "그냥 무너질 나라"라고 말하기도 했다. 또 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 쿠바에 "협상하라"고 촉구하며 그렇지 않을 경우 불특정 결과를 맞을 것이라고 경고했다. 다만 협정의 의미에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다.

쿠바는 1959년 사회주의 혁명 이후 반미(反美) 외교 노선을 걸었다. 특히 1999년 우고 차베스(1954~2013) 집권 이후 미국과 관계가 급격히 악화했고, 베네수엘라와는 정치·외교적으로 밀착하며 긴밀한 협력 관계를 이어왔다.





현재 쿠바는 심각한 경제난에 시달리고 있다. 연료 부족과 노후 발전소 문제로 정전이 일상화됐고, 식량 부족은 영양실조 우려로 이어지고 있다. 이같은 상황 속 베네수엘라로부터 공급받던 저가 석유마저 중단될 가능성이 커지면서 외교·경제적 고립 위기에 처했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

