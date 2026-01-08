YBM인강, AI 영어스피킹 학습서비스 'AI스피카' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10분 내외·4단계 학습 구성…학습 효율성 제고

YBM넷의 온라인 교육 브랜드 YBM인강은 인공지능(AI) 기반 영어 스피킹 학습 서비스 'AI 스피카'를 출시했다고 8일 밝혔다.

AI 스피카는 'AI'와 '스피크(Speak)', 처녀자리에서 가장 밝게 빛나는 별 '스피카(Spica)'를 결합한 합성어로, AI와 함께 영어 말하기 실력을 완성한다는 의미를 담고 있다.

YBM인강, 'AI 스피카' 출시. YBM넷

AI 스피카는 AI와 실전 대화를 통해 맞춤형 영어 말하기 학습부터 즉각적인 피드백, 학습 분석 결과까지 한번에 제공한다. 일상, 비즈니스, 문화, 공공서비스, 사회관계 등 500개 이상의 실전 상황을 반영한 몰입형 롤플레잉을 기반으로 실제 상황과 유사한 영어 말하기 훈련이 가능하다. 월 5900원으로 모든 토픽을 이용할 수 있다.

스피킹 학습은 ▲토픽(Topic) 선택 ▲웜업(Warm-up) 준비학습 ▲AI 실전 대화 ▲결과 리포트로 이어지는 4단계 올인원 구조로 구성됐다. 단계별 학습 흐름을 통해 학습자는 역할과 상황을 사전에 이해한 뒤 실전 대화에 참여하고, 이후 대화 내용을 분석한 결과 리포트를 통해 자신의 학습 현황을 점검할 수 있다. 전 과정 학습 시간이 10분 내외로 설계돼, 여유가 부족한 학습자도 효율적인 스피킹 학습이 가능하다.





YBM인강 관계자는 "500개 이상의 다양한 상황별 대화를 통해 실제 대화와 유사한 말하기 경험을 쌓아 스피킹 실력을 빛내보시길 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

