현대건설, 연간 수주 25조원 돌파…국내 건설사 최초

창사 이래 최대 실적

현대건설이 국내 상장 건설사 최초로 연간 수주액 25조원을 돌파하며 창사 이래 최대 실적을 달성했다.

현대건설은 지난해 연간 수주 25조551억원(추정치)을 기록했다고 8일 밝혔다. 이는 전년(18조3111억원) 대비 39% 증가한 수치로, 국내 단일 건설사가 연간 수주 25조원을 넘긴 것은 처음이다.

현대건설은 지난해 3월 '에너지 전환 리더'를 새 비전으로 내세우며 2030년까지 25조원 수주를 목표로 제시한 바 있는데, 이를 5년 앞당겨 달성했다.

에너지 분야 수주 확대가 실적 견인에 결정적 역할을 했다. 지난해 페르미 아메리카와 대형원전 4기 기본설계 계약, 핀란드 신규 원전 사전업무 계약, 미국 텍사스 태양광 발전사업, 신안우이 해상풍력 등을 수주했다. 사우디 송전선과 수도권 데이터센터 수주로 에너지 생산·이동·소비 전 영역으로 사업을 확장했다. 이라크 해수공급시설은 30억달러 이상 규모로, 40년간 현지 국책사업을 수행해온 이력이 수주로 연결된 사례다.

국내 주택 시장에서는 도시정비사업 부문에서만 10조 5105억원의 수주고를 올리며 7년 연속 업계 1위를 기록했다. 개포주공 6·7단지, 압구정 2구역 재건축 등 대형 사업을 연이어 따냈다. 국내 도시정비사업 수주액이 10조원을 돌파한 것 역시 이번이 처음이다.

올해는 불가리아 코즐로두이 대형원전, 홀텍과 공동 추진하는 팰리세이즈 SMR-300 등 원자력 프로젝트가 본격화될 전망이다. 송전 분야에서는 사우디 외에 호주 등 신시장 진출을 추진하고, 데이터센터는 일본을 시작으로 해외 진출을 계획하고 있다.

이한우 현대건설 대표는 지난 5일 임직원 대상 신년 메시지를 통해 "에너지 기업으로의 전환을 선포한 이래 기술력과 신뢰를 바탕으로 견고한 사업 기반을 다져왔으며, 올해는 생산-이동-소비에 이르기까지 에너지 밸류체인 전반에 걸친 노력이 실질적인 성과로 이어질 것"이라고 밝혔다.

현대건설은 최근 조직 개편을 단행해 건축·주택, 안전·품질 조직을 통합하고, 양수발전·해상풍력·데이터센터·지속가능항공유(SAF)·수소&암모니아 등 미래사업 전담팀을 신설했다. 전략기획사업부 산하에는 '워크이노베이션센터'를 새로 두고 AI 활용 등 업무 방식 혁신을 추진한다.





현대건설 관계자는 "지난해 'CEO 인베스터 데이'에서 미래 성장 전략을 발표한 데 이어 역대 최고 연간 수주 실적을 올리며 지속 성장의 토대를 확고히 했다"며 "올해는 그동안 준비해 온 변화를 본격적으로 실행하는 해인 만큼 핵심 프로젝트들을 미국과 유럽 각지에 선보여 글로벌 에너지 패권 흐름을 주도하고 대한민국 건설산업 미래 변화를 이끄는 새로운 도약의 해가 될 것"이라고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

