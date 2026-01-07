"마두로 정권, 국가부도 막으려 금 123톤 스위스로 수출"

마두로 정권 초기 국가 부도 위기 고조되자

베네수 중앙은행 금 127톤 스위스로

베네수엘라가 니콜라스 마두로 정권 초기 경제 위기가 심화하자 100톤(t)이 넘는 금을 스위스에 수출한 것으로 나타났다.

니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령. AFP연합뉴스

6일(현지시간) 스위스 공영방송 SRF는 스위스 세관 자료를 인용해 베네수엘라가 2012년부터 2016년까지 모두 127t의 금을 스위스로 보냈다고 전했다. 당시 국제 금값 기준으로 약 47억스위스프랑(8조6000억원)어치다.

보도에 따르면 스위스로 수출한 금은 2012년 4.4t에서 2013년 10.2t, 2016년 76.8t으로 해마다 급증했다.

마두로 정권이 출범한 2013년을 기준으로 보면 4년간 금 수출량은 123t에 달한다.

매체는 이들 금의 상당 부분은 스위스에서 제련 작업을 거친 뒤 영국과 튀르키예 등지로 다시 수출된 걸로 보인다고 전했다.

베네수엘라는 2014년 국제유가 폭락과 서방 제재가 겹쳐 경제 위기를 겪었다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 집권해 제재를 강화한 2017년에는 국가 부도 상태가 됐다. SRF는 "마두로 정부는 국가 부도를 막기 위해 금을 일부 매각하거나 대출 담보로 활용했다"고 전했다.

하지만 2017년을 기점으로 스위스로 향하던 금 수출은 중단됐고, 이듬해 스위스 정부가 유럽연합(EU)의 베네수엘라 제재에 동참하면서 관련 거래는 사실상 전면 차단됐다

베네수엘라 중앙은행은 2010년대 초반 400t 가까운 금을 가지고 있었다. 그러나 2022년에는 보유량이 50년 만에 최저치인 69t으로 떨어졌다.





한편 스위스 정부는 지난 5일 마두로 대통령과 그의 측근들이 스위스에 보유한 자산을 전격 동결했다. 동결된 자산의 정확한 규모는 알려지지 않았지만 현지 언론은 2021년 취리히 검찰이 베네수엘라 공공자금으로 추정되는 90억스위스프랑(16조4000억원)이 스위스 내 수백 개 계좌에 분산 예치된 사실이 확인됐다고 보도한 바 있다. 다만 금 수출과 관련 있는지 등은 확인되지 않았다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

