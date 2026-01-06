강원도, 관광업계 숨통 틔운다…경영자금 최대 2억·이자 3.5% 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도, 2026년 관광사업체 경영안정자금 지원사업 신청·접수

강원특별자치도(도지사 김진태)는 지난 5일부터 '2026년 관광사업체 경영안정자금 지원사업' 신청·접수를 시작한다.

이번 사업은 관광시장 불확실성으로 경영에 어려움을 겪고 있는 도내 중소 관광사업체를 대상으로, 협약 금융기관인 NH농협은행과 신한은행을 통해 융자받을 경우 3.5% 이내의 이차보전을 지원하는 사업이다.

지원 대상은 도내에서 「관광진흥법」에 따라 등록·지정되어 운영 중인 관광사업자이며, 세금 체납 중인 업체와 이차보전 지원 종료일로부터 1년이 경과하지 않은 업체 등은 신청 대상에서 제외된다.

융자 규모는 업체당 최대 2억 원 이내이며, 이차보전 지원 기간은 4년이다. 자금 용도는 관광사업의 경영에 소요되는 자금과 외국인 관광객 유치 홍보에 소요되는 자금으로 한정된다.

경영안정자금 지원 신청은 강원특별자치도청 누리집 공고문을 참고해 오는 1월 30일까지 도 관광정책과로 우편 또는 이메일을 통해 접수하면 된다. 다만, 자금 소진 시 조기 마감될 수 있다.





이동희 강원특별자치도 관광국장은 "관광시장 불확실성으로 어려움을 겪고 있는 도내 관광사업체에 이번 경영안정자금이 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 관광업계 지원을 위한 다각적인 노력을 기울이겠다"고 밝혔다.





