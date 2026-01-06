아리바이오, 푸싱과 '아세안 10개국' AR1001 독점판매권 계약…6300억 규모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

아리바이오는 중국 푸싱제약그룹과 경구용 알츠하이머 치료제 후보물질 AR1001의 아세안(ASEAN) 10개국 독점 판매권 계약을 체결했다고 6일 밝혔다. 계약 규모는 약 6300억원이며 AR1001의 글로벌 독점판매권 누적 계약 규모는 2조9900억원에 이른다.

이번 계약은 선급금과 개발·규제·상업화 단계별 마일스톤을 포함한다. 상용화 이후 순매출에 연동된 로열티도 별도로 받는 구조다. 이번 계약으로 아세안 10개국(싱가포르·인도네시아·필리핀·태국·베트남·캄보디아·라오스·말레이시아·미얀마·브루나이)에서 푸싱이 AR1001의 제조, 허가, 상업화를 독점 추진하게 된다.

아리바이오는 이번 계약에서 인도를 제외하고 별도 판권 협상 대상으로 남겨뒀다. 회사는 14억 인구의 대형 시장인 인도에 대해 올해 상반기 예정된 글로벌 임상 3상 톱라인(Top-line) 발표 이후 임상 성과를 반영해 계약을 추진할 계획이다. 아시아 시장 상업화의 기초를 먼저 구축하고 인도는 임상 결과 확인 시점에 맞춰 협상 레버리지를 극대화한다는 전략이다.

푸싱제약은 중국 내 대형 제약·유통 네트워크를 기반으로 상업화 역량을 갖춘 기업이다. 아리바이오는 푸싱이 중화권에서 축적한 생산 인프라, 인허가 대응 역량, 유통망을 아세안 시장에 확장 적용해 AR1001의 조기 시장 진입과 확산을 추진할 계획이다.

기존 대중화권 계약에 이어 아세안까지 확대되면서 아리바이오·뉴코파마·푸싱제약 간 파트너십도 한층 공고해졌다는 평가다. 뉴코파마는 중국 및 아시아 지역 개발 파트너 역할을 수행한다. 푸싱은 허가 신청부터 상업화까지 전 과정을 주도하게 된다.

AR1001 글로벌 임상 3상은 현재 한국, 중국, 북미, 유럽 등 13개국 230여개 임상센터에서 1535명 환자 등록을 완료했다. 회사는 올해 상반기 임상 종료와 톱라인 발표를 목표로 하고 있다.

정재준 아리바이오 대표는 "강력한 상업화 역량을 보유한 푸싱이 AR1001에 대한 신뢰를 바탕으로 계약을 체결했다"며 "글로벌 진출 전략이 명확해지면서 향후 확산 속도도 더욱 빨라질 것"이라고 말했다.

아리바이오는 현재까지 ▲한국(삼진제약) 1000억원 ▲중동·중남미(UAE 아르세라) 1조2400억원 ▲대중화권(뉴코파마·푸싱) 1조200억원 ▲아세안 10개국(뉴코파마·푸싱) 6300억원 등을 포함해 총 2조9900억원 규모의 판권 계약을 확보했다고 설명했다.

프레드킴 미국 지사장은 "미국, 유럽, 일본 등 주요 시장 판권은 글로벌 임상 3상 결과를 토대로 진행할 것"이라며 "AR1001의 임상적 가치와 상업적 잠재력이 충분히 반영되는 방향으로 추진하겠다"고 강조했다.





AD

한편 아리바이오는 코스닥 상장사 소룩스와의 합병을 추진 중이다. 합병 예정 기일은 3월 27일이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>