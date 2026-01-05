강원도, 2026년 화두는 ‘동주공제(同舟共濟)’…“도민공감 행정 총력”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김진태 지사 "도민 공감 행정 바탕 미래산업 글로벌도시 완성"

강원도, 122:1 경쟁률 기록…미래산업 글로벌도시 완성 박차

강원특별자치도(도지사 김진태)가 2026년 병오년(丙午年) 새해를 맞아 도민과 함께 위기를 극복하고 새로운 도약을 이루겠다는 강한 의지를 밝혔다.

김진태 강원특별자치도지사가 5일 기자회견을 진행하고 있다. 강원도 제공

강원특별자치도는 2026년 신년 화두로 '동주공제(同舟共濟)'를 선정했다고 5일 발표했다. '같은 배를 타고 함께 강을 건넌다'는 뜻의 이 성어는 어떠한 역경 속에서도 도민과 한마음으로 협력해 나아가겠다는 도정 철학을 담고 있다.

이번 사자성어는 지난해에 이어 도민 공모 방식을 통해 선정되었다. 총 122명이 참여해 107개의 성어가 제안됐으며 두 차례의 엄격한 심사를 거친 결과 '동주공제'가 실무 및 위원회 심사 모두에서 1위를 차지하며 최종 낙점됐다.

공모 과정에서는 도약', '비상', '새로운 길 개척', '미래산업', '경청과 소통', '상생·공존·공영' 등의 키워드가 다수 제안돼 2026년 강원도정의 변화와 상생을 바라는 도민들의 뜨거운 열망을 확인할 수 있었다

도는 2025년 추진했던 현장 중심의 '도민 속으로' 행정을 한 단계 진화시켜 2026년에는 '도민공감 행정'을 핵심 운영 방향으로 설정했다.

이는 단순한 소통을 넘어 도민의 일상에 실질적인 변화를 일으키는 정책을 펼치겠다는 의지다. 도민이 정책의 수혜자를 넘어 변화의 주체가 될 수 있도록 체감형 행정을 구현하겠다는 계획이다.

김진태 지사는 "2026년도 사자성어로 도민과 행정이 함께 협력해 나가겠다는 뜻의 동주공제가 도민 공모를 통해 선정되었다"며 "새해 도정 운영방향은 도민공감 행정으로 도민이 공감하는 행정을 바탕으로 미래산업 글로벌도시를 완성해 나가겠다"고 말했다.





한편, 김진태 지사는 신년 첫 공식 일정으로 5일 오후 '추억의 사랑방'을 찾아 어르신들을 만난다. 이 자리에서 기초연금 제도를 직접 설명하고 신청 방법을 안내하는 등 현장에서 도민의 삶을 챙기는 '공감 행정'의 행보를 본격화할 예정이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

