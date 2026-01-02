삼성중공업, LNG운반선 7211억 수주…지난해 총 11조원↑ 기록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2024년 수주 총 79억달러…11조원 이상

수익성 중심 선별 수주로 전년 실적 상회

삼성중공업이 액화천연가스(LNG)운반선 2척 수주를 끝으로 지난해 총 11조원이 넘는 수주액을 기록했다.

삼성중공업이 건조한 액화천연가스(LNG)운반선 사진. 삼성중공업

삼성중공업은 지난달 31일 오세아니아 지역 선사로부터 LNG운반선 2척을 7211억원에 수주했다고 2일 공시했다. 이 선박은 2028년 9월까지 차례대로 인도될 예정이다.

이번 계약으로 삼성중공업은 지난해 43척 총 79억달러(약 11조3949억원)를 수주하며 전년 수주 실적 36척 73억달러를 넘어섰다.

삼성중공업이 지난해 수주한 선박은 LNG운반선 11척과 셔틀탱커 9척, 컨테이너 운반선 9척, 에탄 운반선 2척, 원유 운반선 11척, 해양생산설비 예비작업계약 1기 등이며, 지난해 말 기준 수주 잔고는 133척, 286억달러다.





삼성중공업 관계자는 "지난해는 미국발 무역관세 장벽 등 격변하는 경영환경 속에서도 안정적 수주 잔고를 바탕으로 한 수익성 중심 선별 수주 전략으로 전년 수주 실적을 초과 달성할 수 있었다"며 "LNG운반선 발주세 회복 등 견조한 수주 흐름이 올해도 이어질 것으로 기대한다"고 말했다.





