서방 4개 美동맹국 국민 상당수 "미국, 문제 해결보단 야기"

영국과 프랑스, 독일, 캐나다 등 미국의 서방 주요 동맹국 국민 상당수가 국제사회에서의 미국을 '긍정적인 존재'보다는 '부정적인 존재'로 인식하고 있다는 여론조사 결과가 나왔다.

미 정치매체 폴리티코가 여론조사업체 퍼블릭퍼스트와 공동으로 실시해 23일(현지시간) 공개한 조사 결과에 따르면 이들 4개국에서 과반에 달하는 응답자가 미국이 다른 나라 문제를 해결하기보다 오히려 문제를 만들어내는 경향이 있다고 답한 것으로 나타났다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

국가별로 캐나다 응답자의 63%, 독일 응답자의 52%, 프랑스 응답자의 47%, 영국 응답자의 46%가 이같이 답했다.

국제사회에서 미국의 역할에 대해 '부정적인 존재'라고 답한 사람은 캐나다의 경우 과반이 넘는 56%를 차지했다. 독일·프랑스에서도 40%가 이같이 답해 '긍정적인 존재'로 본다는 응답자(독일 29%, 프랑스 34%)보다 많았다.

다만 영국에서는 미국이 '긍정적인 존재'라고 답한 사람이 41%로, '부정적인 존재'라고 여긴 사람(35%)보다 많은 것으로 나타났다.

미국이 동맹국들을 지원하는지, 압박하는지 물음엔 4개국 모두 '압박이 된다'고 답한 사람이 '지원한다'고 응답한 사람보다 많았다. 국가별로 '압박이 된다'고 답한 응답자는 캐나다 60%, 독일 46%, 프랑스 45%, 영국 41% 순으로 집계됐다.

이번 조사에서 미국 응답자의 49%는 미국이 동맹국들을 지원하고 있다고 답하고 51%는 미국이 국제사회에서 긍정적인 역할을 하고 있다고 보는 등 미국민들은 동맹국 국민들보다 미국의 역할을 보다 좋게 평가하는 것으로 나타났다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 올해 1월 재집권 이후 캐나다와 유럽 등 전통적인 동맹 구도의 경계를 흐려 놓았다는 평가를 받는다. 최근 폴리티코 인터뷰에서 유럽을 '나약한 지도자들이 이끄는 쇠퇴하는 국가들의 집단'이라고 불렀고, 이달 초 발표한 국가안보전략(NSS)에선 유럽이 '국가 정체성과 자신감을 잃었다'고 주장했다.

트럼프 대통령의 광범위한 관세 부과 정책, 동맹국에 대한 날카로운 비판, 국방비 압박 등이 이들 국가 여론에 부정적인 영향을 미치고 있는 것으로 분석된다. 트럼프 대통령은 올해 1월 취임한 뒤 광범위한 상호관세 정책으로 기존의 국제통상 질서를 흔들었다는 비판이 제기됐는데, 캐나다와 유럽 등 전통적인 동맹국도 관세 부과 대상에 올랐다. 또 동맹국에 국방 지출을 크게 늘리라고 압박하고 지역 주둔 미군의 재조정을 시사하기도 했다.

매슈 크로닉 애틀랜틱카운슬 스코크로프트 전략안보센터 부소장은 트럼프 대통령이 오랜 동맹 관계를 흔들면서 동맹국 지도자들 사이의 회의론이 대중 정서로 스며들 수 있다고 짚었다.





이번 여론조사는 지난 5~9일까지 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 독일의 성인 각 2000명 이상씩 1만510명을 대상으로 이뤄졌다. 국가별로 연령, 성별, 지역 분포가 반영되도록 가중치가 부여됐으며 국가별 표본오차는 ±2%포인트다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

