정선군, 대중교통 경영·서비스 평가 '전국 1위'…정부 포상 3관왕 쾌거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 정선군이 국토교통부가 실시한 '대중교통 경영·서비스 및 시책평가'에서 우수한 정책 추진 성과를 인정받아 정부 포상 3관왕을 달성했다고 22일 밝혔다.

정선군은 지난 19일 서울 그랜드힐컨벤션에서 열린 대중교통 분야 정부 평가에서 경영·서비스 평가 부문 농어촌버스 전국 1위를 차지하며 국무총리 표창을 수상하고 있다. 정선군 제공

AD

정선군은 지난 19일 서울 그랜드힐컨벤션에서 열린 대중교통 분야 정부 평가에서 경영·서비스 평가 부문 농어촌버스 전국 1위를 차지하며 국무총리 표창을 수상했으며, 대중교통 시책평가에서는 군 단위 전국 2위로 국토교통부 장관표창을 받았다. 또한 개인 부문에서는 교통관리사업소 김승연 주무관이 우수 시책 추진 공로로 국토교통부 장관표창을 수상했다.

이번 수상으로 정선군은 지자체 부문과 개인 부문을 아우르는 성과를 동시에 거두며, 명실상부한 대중교통 선도 지자체로서의 위상을 다시 한번 입증했다. 특히 대중교통 시책평가에서 3회 연속 우수기관에 선정되며, 단기적인 성과가 아닌 지속적인 정책 개선과 행정 역량을 공식적으로 인정받았다.

특히 경영·서비스 평가에서 전국 농어촌버스 1위에 오르며 국무총리 표창을 받은 것은, 정선군이 추진해 온 대중교통 공공성 강화와 안정적인 운영 체계가 최고 수준으로 평가받았다는 점에서 의미가 크다. 단순한 제도 도입을 넘어, 실제 주민이 체감하는 서비스 개선을 중심에 둔 정책 추진이 높은 점수로 이어졌다는 분석이다.

대중교통 시책평가는 국토교통부와 한국교통안전공단이 공동으로 실시하는 제도로, 2년마다 전국 지방자치단체의 대중교통 정책을 종합 평가해 우수 지자체를 선정한다. 이번 평가는 전국 160개 지자체를 4개 그룹으로 나눠 진행됐으며, 정선군은 가장 많은 지자체가 포함된 군부(D)그룹에서 우수 시책 지자체로 선정됐다.

정선군은 2020년 전국 내륙권 최초로 버스 완전공영제를 도입한 이후 '와와버스'를 중심으로 공공교통 체계를 발전시켜 왔다. 군 단위 최초 초정밀 버스정보시스템 구축과 정류장 승차벨 시스템 도입 등 이용자 중심의 서비스 개선이 이번 평가에서도 높은 점수를 받았다.

이와 함께 정선군은 올해 7월 1일부터 관내 모든 노선의 공영버스를 전면 무료로 운영하며, 교통복지 정책을 한 단계 더 확대했다. 현재 시행 중인 공영버스 전면 무료화는 특정 계층에 국한됐던 기존 제도를 넘어, 군민은 물론 관광객과 외국인까지 포함한 전면 무료 이용을 통해 교통 이용의 경제적 장벽을 낮추고, 누구나 부담 없이 대중교통을 이용할 수 있도록 한 것이 특징이다.

정선군은 무료버스 운영과 함께 노선 운영의 효율성을 높이고 주민 이동 편의를 강화하기 위한 맞춤형 노선 개편과 서비스 개선을 병행하며, 교통복지 체감도를 지속적으로 높여 나가고 있다. 이러한 정책은 인구 감소와 고령화라는 지역 현안에 대응하는 동시에, 관광지 접근성 확대를 통한 지역 활성화에도 긍정적인 효과를 낼 것으로 기대되고 있다.





AD

오세준 교통관리사업소장은 "이번 수상은 군민의 일상 속 이동 불편을 해소하기 위해 현장에서 하나하나 개선해 온 교통정책이 종합적으로 평가받은 결과"라며 "앞으로도 주민 맞춤형 서비스 확대를 통해 군민 누구나 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 정선형 교통복지 모델을 더욱 공고히 해 나가겠다"고 말했다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>