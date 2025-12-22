대원제약, 취약 계층 아동에 '희망의 감기약' 10만포 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

콜대원 출시 10주년 기념

대원제약이 짜 먹는 감기약 '콜대원'의 출시 10주년을 기념해 취약 계층 아동에 감기약을 전달했다.

(좌측부터)최용석 대한약사회 부회장, 백인영 대원제약 상무, 신정원 초록우산 본부장, 김종환 약사공론 사장이 희망감기약 프로젝트 전달식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 대원제약

대원제약은 아동복지전문기관 초록우산에서 '희망감기약 프로젝트' 전달식을 갖고, 아동용 종합 감기약 '콜대원키즈콜드' 10만포를 기부했다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 콜대원 출시 10주년을 맞아 기획된 것으로, 경제적, 환경적 요인 등으로 인해 제때 감기약을 구비하지 못해 고통받는 취약 계층 아동을 지원하기 위해 이뤄졌다.

전달된 '콜대원키즈콜드' 10만포는 초록우산을 통해 서울 소재 아동복지시설의 취약 계층 아동들에게 배분될 예정이다. '10만포'라는 수량에는 콜대원의 지난 10년의 역사를 기념하고, 앞으로도 아이들의 건강한 성장을 응원하겠다는 마음을 뜻한다.





백인영 대원제약 헬스케어본부장은 "10주년이라는 뜻깊은 해를 맞아, 화려한 축하보다는 감기약 리딩 브랜드로서 사회적 책임을 다하는 것이 더욱 의미 있다고 판단했다"며 "이번에 전달된 콜대원키즈가 추운 겨울을 보내는 아이들에게 따뜻한 희망이 되기를 바란다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

