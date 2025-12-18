안산시, 대송단지 간척지 2515만㏊ 활용 밑그림 그린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기본구상 수립 용역 예산 시의회 통과

미래형 농업·관광·에너지 허브로 조성

경기도 안산시가 2515만㏊에 달하는 대송단지 간척지 활용을 위한 기본구상 마련을 내년부터 본격화한다.

안산시가 내년부터 농업 및 산업 클러스터 조성을 위한 기본구상 마련에 나서는 대송단지 간척지 전경. 총 4396ha의 대규모 간척지로, 안산시 관할 면적만 2525ha에 달한다. 안산시 제공

안산시는 대송단지 간척지 활용 방안을 모색하기 위해 내년도 예산안에 반영한 2억원 규모의 '기본구상 수립 공동 용역비'가 시의회를 통과했다고 18일 밝혔다.

대송단지는 안산시 대부동과 화성시 송산면·서신면 일원에 걸친 총 4396㏊ 규모의 간척지다. 1998년부터 한국농어촌공사가 국내 최대 규모의 간척농지 개발사업으로 추진해 왔다. 전체 간척지 중 안산시 관할 면적은 2515㏊다.

시는 이번 예산 확보로 대송단지를 미래형 농업·산업클러스터로 조성하기 위해 내년 상반기 중 농어촌공사와 업무협약을 체결하고 공동으로 용역을 착수할 계획이다.

용역은 농업·관광·에너지 등 복합 기능을 갖춘 '대부도 5만 인구 자족도시' 마스터플랜을 구체화하는 것이 골자다. 용역에는 ▲용수공급 방안 ▲신재생 에너지 활용 방안 등을 담은 토지이용계획도 포함된다. 시는 이를 토대로 농림축산식품부 등 중앙부처와 협의에 나설 예정이다.





이민근 안산시장은 "이번 예산 확보는 20여년간 묶여 있던 국가 투자를 되살리는 동시에 대부도를 서해안 농업·관광·에너지 허브로 도약시키는 계기가 될 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

