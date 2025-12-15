에스티큐브, JP모건 헬스케어 콘퍼런스 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에스티큐브는 내년 1월 12일부터 15일까지 미국 샌프란시스코에서 열리는 'JP모건 헬스케어 콘퍼런스 2026'에 참가해 BTN1A1 타깃 면역항암제 '넬마스토바트(Nelmastobart)'와 관련한 글로벌 기술수출(L/O) 협의를 진행할 계획이라고 15일 밝혔다.

정현진 에스티큐브 대표는 "JP모건은 넬마스토바트에 대한 탐색적 논의 수준을 넘어, 실제 도입을 전제로 사업 구조와 개발 전략을 논의하는 계기가 될 것"이며 "넬마스토바트는 작용기전, 임상 데이터, 바이오마커 가능성, 시장성 등 글로벌 협의가 이어질 수 있는 요건을 충분히 갖추고 있다"고 말했다.

이어 "넬마스토바트의 최신 임상 성과와 BTN1A1의 바이오마커 데이터에 대한 관심이 높아지면서 논의의 무게도 완전히 달라지고 있다"며 "2026년을 성과 도출을 위한 중요한 해로 보고 있다"고 설명했다.

에스티큐브는 글로벌 톱티어 제약사들과 여러 건의 비즈니스 미팅을 진행한다. 지난달 미국 면역항암학회(SITC) 발표 이후 주요 기업들과의 접촉이 늘며 다수의 미팅이 확정된 상태다.

최근 발표한 넬마스토바트와 트리플루리딘/티피라실, 베바시주맙 병용요법의 전이성 대장암 임상 1b/2상 초기 결과에 따르면 1b상에서는 환자 6명 전원이 종양축소 반응을 보였다. 2명은 부분관해(PR)를 기록했다. 또한 투약 후 4개월 시점까지 단 한 명도 질병진행(PD)이 보고되지 않았다. 2상에서도 종양감소 및 안정병변 유지 사례가 지속해서 확인되고 있다.

BTN1A1의 바이오마커 가능성 역시 글로벌 제약사들의 관심을 높이는 핵심 요소로 작용하고 있다. BTN1A1 고발현 환자에서 반응 유지 기간이 길게 나타나는 경향이 관찰됨에 따라, 넬마스토바트의 개발 경쟁력이 한층 강화된 것으로 보인다.

유승한 에스티큐브 CSO(연구총괄)는 "넬마스토바트는 기존 면역항암제의 한계를 보완할 수 있는 새로운 면역 축(immune axis)으로 자리매김할 수 있는 잠재력이 아주 크다"며 "올해 JP모건에서도 관련 기전과 임상 데이터를 중심으로 글로벌 기업들과 논의를 이어갈 것"이라고 말했다.





에스티큐브는 연내 전이성 대장암 1b/2상의 전체 환자등록이 완료될 것으로 예상하고 있다. 현재 환자등록 55명을 완료한 상태다. 또한 비소세포폐암(NSCLC)에서는 넬마스토바트와 도세탁셀 병용 임상 2상 IND 승인을 획득해 첫 투약을 준비 중이다. 회사는 넬마스토바트 병용요법이 기존 치료 대비 독성 부담이 낮고 반응 유지 기간이 길 것으로 기대하고 있다.

