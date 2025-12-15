산타·루돌프 옷 입고 에버랜드 가면 우대 혜택…코스튬 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

16~31일 산타·루돌프 코스튬 방문객 대상

눈썰매·사파리 트램 우선 탑승, 이용권 할인

착용샷 SNS 인증시 추첨 통해 포인트 증정

삼성물산 리조트 부문은 오는 16~31일 산타와 루돌프 복장을 착용하고 에버랜드에 방문한 고객에게 다양한 우대 혜택을 제공하는 '크리스마스 코스튬 이벤트'를 한다고 15일 밝혔다.

에버랜드, 알파인 빌리지에서 산타복장을 한 모델들이 사진을 촬영하고 있는 모습. 삼성물산

행사 기간 중 머리띠와 모자는 물론 상·하의까지 산타 또는 루돌프 컨셉의 복장을 모두 갖춘 고객들은 이 이벤트에 따라, 우선 에버랜드 현장 매표소에서 종일권을 2만원에 구매할 수 있다. 또 알파인 빌리지에 마련된 눈썰매장 '스노우 버스터' 내 코스튬 착용 고객을 위한 전용 레일에서 눈썰매를 빠르게 즐길 수 있다. 호랑이, 사자, 불곰 등 겨울왕국 속 맹수들을 생생하게 만나볼 수 있는 사파리월드 와일드 트램도 우선 탑승이 가능하다. 에버랜드의 대표 스낵인 츄러스, 핫도그, 레니라라훈제소시지를 30% 할인된 가격에 맛볼 수도 있다. 스노우 버스터 인근 직영 매장들에서도 일부 메뉴 20% 할인 혜택이 주어진다.

이벤트 기간에는 사진 콘테스트도 진행된다. 산타, 루돌프 복장으로 에버랜드에 방문한 사진을 지정 해시태그와 함께 사회관계망서비스(SNS)에 게시하면 매주 추첨을 통해 7명에게 에버랜드에서 현금처럼 사용 가능한 10만 솜포인트를 선물한다.





이외에도 '크리스마스 판타지' 겨울 축제가 한창인 에버랜드에서 산타, 루돌프 등 캐릭터 연기자들과 함께 어울려 직접 성탄절 축제에 참여해 볼 수도 있다. 캐럴에 맞춰 약 30분간 화려한 행진이 펼쳐지는 '블링블링 X-mas 퍼레이드', 에버랜드 대표 캐릭터인 레니앤프렌즈와 산타, 루돌프, 요정 캐릭터들이 산타마을 이야기를 선보이는 '베리 메리 산타 빌리지' 공연 등이 있다. 크리스마스 스페셜 의상을 입고 등장한 오즈의 마법사 캐릭터들과 인증샷을 남길 수 있는 '오즈 X-mas 포토타임'도 포시즌스 가든에서 진행돼 환상적인 겨울 감성을 더한다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

