칠레 대통령에 '강성우파' 카스트 당선…4년 만에 우파 재집권

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'칠레의 트럼프' 이민자 추방 주장

중남미 정부 '우클릭' 가

AD

한국의 5대 교역국 중 하나인 칠레에서 강경 보수 성향의 호세 안토니오 카스트 공화당 후보가 좌파 집권당 지지를 받은 히아네트 하라 칠레 공산당 후보를 이기고 대통령에 당선됐다.

14일(현지시간) 칠레 선거관리위원회(Servicio Electoral de Chile·SERVEL)에 따르면 개표율 57.44% 기준 카스트 후보는 59.16%, 하라 후보는 40.84% 득표율을 각각 기록했다.

하라 후보는 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "카스트 대통령 당선인과 전화 통화를 하고 축하를 전했다"며 결과를 인정했다.

카스트 대통령 당선인은 지난달 16일 1차 선거에서 2위로 결선에 올랐다. 이후 보수 지지층 결집에 성공하면서 중도우파 성향 세바스티안 피녜라(1949∼2024) 전 대통령 이후 4년 만에 정권교체에 성공했다.

변호사 출신의 카스트 칠레 대통령 당선인은 2017년과 2021년에 이어 3번째 도전 끝에 대권을 거머쥔 거물 정치인이다. 하원에서 내리 4선(2002∼2018년)을 했다.

그의 부친은 독일 나치당원이었으며, 형은 칠레 군부 독재자인 아우구스토 피노체트(1915∼2006) 정권의 장관으로 일했다.

카스트 대통령 당선인은 유세 과정에서 불법 이민자 추방을 약속했다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 언행이나 정치적 스타일이 비슷해 '칠레의 트럼프'라 불린다.

또 군사 독재에 대한 사회적 반감에도 불구하고 조직범죄와 싸우기 위한 군대의 권한 확대를 주장했다. 나이브 부켈레 엘살바도르 정부에서 도입해 주변국의 주목을 받은 대형 교도소 건설과 갱단원 대거 수감 정책 역시 추진할 것으로 관측된다.

다만 공약을 현실화하려면 의회 내 온건 우파 세력과의 관계 개선이 필요할 것으로 보인다고 TV칠레비시온은 짚었다. 칠레 공화당은 지난달 총선에서 다수당 지위를 확보하지 못했다.





AD

한편 카스트 대통령 당선인은 내년 3월 11일 취임한다. 칠레 대통령 임기는 4년이다. 연임은 안 되지만, 중임은 가능하다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>