국토부-항공대, 'ICAO 글로벌 항공정책 펠로십' 학위수여식 개최

개발도상국 항공 전문가 25명 배출

항공정책 석사과정 마무리

한국항공대학교는 지난 12일 교내 비전홀에서 국토교통부가 후원하는 'ICAO 글로벌 항공정책 펠로십(ICAO Global Aviation Policy Fellowship)' 학위수여식을 개최했다고 15일 밝혔다.

‘ICAO 글로벌 항공정책 펠로십’ 학위수여식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 한국항공대학교 제공

이날 행사에는 허희영 한국항공대 총장을 비롯해 이동명 항공·경영대학장 겸 대학원장 직무대행, 김진기 사업 책임교수와 박효철 국토교통부 항공자격국제협력팀장, 허주희 한국공항공사 글로컬사업본부장, 마르셀로 말테세(Marcelo Maltese) 주한 파라과이 대사관 차석 등 관계자가 참석했다.

ICAO 글로벌 항공정책 펠로십은 국제민간항공기구(ICAO) 회원국 가운데 개발도상국 항공 분야 공공기관 종사자를 대상으로 항공정책 석사학위 과정을 운영하는 국제협력 사업이다.

국토교통부의 지원을 받아 한국항공대가 사업기관으로 참여하고 있으며, 항공정책 수립과 항공산업 마스터플랜 설계 역량을 갖춘 전문 인재 양성을 목표로 한다. 한국항공대는 1차년도에 이어 2차년도 사업기관으로 연속 선정돼 본 프로그램을 운영하고 있다.

이번 학위수여식에서는 2024-2025 과정에 참여한 24개국 연수생 25명이 석사학위를 받았다. 연수생들은 1년 5개월 동안 항공정책, 항공경영, 항공·공항운영 분야의 이론 교육과 함께 현장 견학, 인턴십 등을 이수하며, 각국의 항공산업 환경에 적용 가능한 정책 역량을 체계적으로 쌓았다. 학위를 받은 연수생들은 12월 중 순차적으로 귀국해 자국의 항공당국과 관련 기관에서 전문성을 발휘할 예정이다.

허희영 한국항공대 총장은 인사말에서 "여러분은 다양한 배경과 문화에서 왔지만, 국가 항공산업 발전이라는 공통의 목적을 가지고 이 프로그램에 참여했다"며 "이곳에서 항공정책 전문성과 국제적 관점, 리더십 역량을 갖췄으니 이제 자랑스러운 한국항공대 동문으로서 글로벌 항공 리더 커뮤니티에서 당당하게 활약해달라"고 당부했다.

박효철 국토교통부 항공자격국제협력팀장은 축사를 통해 "글로벌 항공정책 펠로십은 한국을 대표하는 글로벌 항공 전문가 양성 프로그램"이라며 "이 과정에서의 경험을 바탕으로 각국 항공산업 발전을 이끄는 정책 리더로 성장하길 바란다"고 밝혔다.

알베르토 싱고씨가 ‘ICAO 글로벌 항공정책 펠로십’ 학위수여식에서 총장상을 받고 있다. 한국항공대학교 제공

허주희 한국공항공사 글로컬사업본부장도 "과정에서 쌓은 지식과 현장 경험, 참가자 간 네트워크가 향후 국제협력의 중요한 토대가 될 것"이라며 "글로벌 항공 전문가로서의 성장을 지속적으로 응원하겠다"고 말했다.

이날 총장상은 파라과이 출신 알베르토 싱고(Alberto Singo De Jesus Tokunaga Barboza)씨에게, 대학원장상은 에콰도르 출신 미레야 엘리사베스(Mireya Elizabeth Escalante Codena)씨와 네팔 출신 비나야크 바타라이(Binayak Bhattarai)씨에게 각각 수여됐다.





한국항공대는 앞으로도 글로벌 항공정책 펠로십을 통해 개발도상국 항공전문가들이 각국의 여건에 맞는 항공정책을 수립하고 항공산업 발전을 이끌 수 있는 교육과 연구 기반을 지속적으로 제공할 계획이다.





이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

