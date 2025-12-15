서울아산병원, 말기 폐부전 환자 300명에게 폐이식으로 새 삶 선물

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울아산병원이 기계적 환기 장치나 인공 심폐기 없이는 숨쉬기 힘든 말기 폐부전 환자들을 위해 지금까지 300례의 폐이식 수술을 시행한 것으로 나타났다.

15일 서울아산병원에 따르면 병원 장기이식센터 폐이식팀은 간질성 폐질환으로 인해 폐가 딱딱해져 호흡에 어려움을 겪던 한모 씨에게 지난달 21일 뇌사자의 폐를 성공적으로 이식하며 폐이식 300례를 달성했다. 한 씨는 수술 후 중환자 집중관리와 전문적인 호흡재활을 거쳐 현재 순조롭게 회복 중이다.

서울아산병원 장기이식센터 폐이식팀 의료진이 300번째 폐이식 환자(가운데)의 성공적인 수술과 회복을 축하하며 9일 기념사진을 찍고 있다. 서울아산병원

서울아산병원 폐이식팀은 2008년 특발성폐섬유증 환자에게 뇌사자의 폐를 이식한 것을 시작으로 2017년 국내 최초로 생체 폐이식에도 성공하며, 현재까지 뇌사자 폐이식 299건과 생체 폐이식 1건을 진행했다. 2019년부터는 연평균 30건 이상의 폐이식 수술을 시행해 오고 있다.

수술 건수보다 더 주목할 만한 점은 이식 후 생존율이다. 서울아산병원 폐이식팀의 생존율은 세계 최고 수준이다. 300명의 폐이식 환자 가운데 약 66%는 호흡기(기계적 환기 장치)나 에크모(인공 심폐기)를 장기간 유지한 중증 환자였음에도 불구하고 이식 후 생존율이 1년 76.5%, 3년 67.9%, 5년 64.2%, 7년 60.5%로 매우 우수하다.

전 세계 유수 폐이식 센터의 성적을 합한 국제심폐이식학회(ISHLT)의 생존율이 1년 85%, 3년 67%, 5년 61%인 것과 비교하면, 서울아산병원은 폐이식 환자의 중증도가 유독 높음에도 5년 이상 장기 생존율에서 앞선 결과를 보이고 있다.

국립장기조직혈액관리원(KONOS)이 2024년 집계한 국내 폐이식 의료기관들의 생존율은 1년 68.7%, 3년 56.2%, 5년 49.6%, 7년 43.8%로 이와 비교해도 우수하다.

폐는 심장이나 간, 신장 등 다른 장기와 달리 뇌사자 기증이 적어 이식 대기가 길다. 이뿐만 아니라 호흡 과정에서 외부 공기에 지속적으로 노출되기 때문에 감염 위험도 크다. 이식 거부반응마저 심해 이식 후 생존율이 높지 않다.

그럼에도 서울아산병원 폐이식팀이 이식 후 생존율을 세계 최고 수준으로 끌어올릴 수 있던 배경에는 유기적인 다학제 시스템이 자리해있다. 심장혈관흉부외과 집도의의 누적된 수술 경험과 더불어 폐이식 환자를 중심으로 호흡기내과, 마취통증의학과, 감염내과, 재활의학과, 정신건강의학과, 장기이식센터, 중환자실, 병동 등 모든 의료진이 하나의 팀을 이뤄 집중적인 중환자 관리를 시행하고 있다.

폐이식 후에는 이식 거부반응과 여러 합병증을 막기 위해 면역억제제를 꾸준히 복용해야 하는데, 서울아산병원 폐이식팀은 환자들의 면역억제제 복용을 면밀히 조절하고 올바른 호흡재활을 도와 환자들에게 장기 생존과 높은 삶의 질을 보장하고 있다.





한편 폐이식 환자 300명 중 남성은 192명(64%), 여성은 108명(36%)으로 남성이 월등히 많았다. 연령별로는 60대가 103명으로 가장 많았고, 50대(79명), 40대(38명), 30대(28명), 20대(13명), 10대(24명), 10세 미만(14명) 순이었다.





