스푼, '2025 대한민국 디지털 광고 대상' 3개 부문 수상

우수상 2개, 은상 1개 수상

스푼랩스가 운영하는 '스푼'이 '2025 대한민국 디지털 광고 대상'의 3개 부문에서 수상했다고 15일 밝혔다.

스푼 로고. 스푼

대한민국 디지털 광고 대상은 한국디지털광고협회가 주관·주최하고 문화체육관광부에서 후원하는 행사로 ▲통합 마케팅 ▲마케팅/캠페인 ▲퍼포먼스 ▲디지털 크리에이티브 ▲AI 크리에이티브 ▲테크/솔루션 ▲디지털 PR 등 다양한 분야에서 한 해를 빛낸 광고 캠페인을 선정한다.

지난 11일 열린 해당 시상식에서는 스푼의 일본 시장 대상 캠페인 '일청일보(한 목소리 한 걸음)'이 글로벌 캠페인 부문 우수상, 유튜브 채널 'MOKSORI(목소리)'가 SNS 마케팅 부문 우수상, 목소리 소개팅 오프라인 이벤트가 프로모션 부문 은상을 차지했다.





스푼 관계자는 "오디오 중심 플랫폼으로서의 실험적인 시도가 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 오디오 콘텐츠만의 몰입감과 상상력을 살려 새로운 콘텐츠 경험을 선사할 계획"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

