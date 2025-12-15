마이리얼트립, 자유여행 패키지 '마이팩' 유럽 3개국 확대 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스위스·이탈리아·스페인 프리미엄 상품 공개

마이리얼트립은 맞춤형 자유여행 패키지 '마이팩(Mypack)'의 운영 지역을 스위스·이탈리아·스페인으로 확대하며 유럽 프리미엄 상품을 새롭게 선보였다고 15일 밝혔다.

이번 유럽 프리미엄 상품은 체류형 일정으로, 여행지에서 여유 있게 머물며 충분한 체험을 선호하는 중장년층 수요 증가에 맞춰 기획됐다.

스위스는 산악·파노라마 열차 이동에 샬레형 숙소와 온천 체험을 더한 여정을 제공한다. 이탈리아는 와이너리 방문과 해안 도시 체류를 포함해 북부·중부·남부 주요 지역을 경험할 수 있도록 구성했다. 스페인은 마드리드·안달루시아·바르셀로나를 중심으로 대표 유산 관람과 도시의 낮·밤 분위기를 모두 체감할 수 있도록 했다.

마이리얼트립은 이번 유럽 상품 출시를 시작으로 마이팩의 서비스 지역을 단계적으로 넓혀갈 예정이다.





마이리얼트립 관계자는 "마이팩은 여행의 전 과정을 하나의 상품으로 완성해 고객이 여행지의 핵심 경험에 집중할 수 있도록 설계한 상품"이라며 "앞으로도 다양한 고객층이 신뢰할 수 있는 여행 기준을 만들어 가며 상품 완성도를 지속해서 높여가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

