"6개월 만에 100조 증가"…미래에셋자산운용, AUM 500조 시대

박형수기자

입력2025.12.15 09:25

고객 신뢰 기반으로 유례없는 글로벌 성과 창출
차별화된 전략과 혁신 통해 '글로벌 톱티어 ETF 공급자'로 도약

2003년 홍콩법인을 설립하며 국내 운용사 최초로 해외 시장에 진출한 미래에셋자산운용의 총 운용자산이 500조원을 돌파했다. 올해 5월 400조원을 돌파한 데 이어 약 6개월 만에 100조원이 늘었다.


미래에셋자산운용은 지난달 말 기준으로 한국과 미국·베트남·브라질·영국·인도·일본 등 16개 지역에서 총 504조원을 운용하고 있다고 15일 밝혔다. 2022년 말 250조원이었던 운용자산은 2023년 말 305조원, 2024년 말 378조원으로 꾸준한 성장세를 기록했다.


차별화된 투자 전략과 지속적인 혁신으로 남다른 경쟁력을 키워 온 미래에셋자산운용은 글로벌 투자자들에게 신뢰받는 운용사로서의 위상을 더욱 강화해 나갈 계획이다.


미래에셋자산운용 대표이사 이준용 부회장은 "운용자산 500조원 돌파는 미래에셋자산운용의 글로벌 경쟁력과 혁신의 DNA가 이뤄낸 기념비적인 성과"라고 설명했다. 이어 "탄탄한 글로벌 네트워크를 기반으로 독보적인 글로벌 경쟁력을 쌓아가고 있는 미래에셋자산운용은 앞으로도 차별화된 투자전략과 혁신적인 킬러 프로덕트 개발을 통해 투자자에게 다양하고 우수한 투자 기회를 제공하겠다"고 설명했다.


글로벌 투자자 기반이 빠르게 확대되면서 국내 운용업계에서는 유례를 찾기 어려운 독자적인 글로벌 성장 구조도 확립했다. 올해 3분기 누적 연결 기준 미래에셋자산운용의 전체 당기순이익 중 해외법인 비중은 약 43%를 차지했다. 국내에 안주하지 않고 해외 시장에서 도전을 이어온 결과 수익의 상당 부분이 해외에서 창출되는 등 글로벌 플레이어로서 존재감을 강화하고 있다.


전 세계 ETF 시장에서 쌓아 온 경쟁력이 성장 동력으로 작용하고 있다. 현재 미래에셋 글로벌 ETF 총 운용자산 규모는 300조원에 육박한다. 전 세계 ETF 운용사 가운데 12위에 해당하는 규모다.


TIGER ETF는 국내 개인 투자자 선호 1위 브랜드로 자리 잡았으며, 해외 시장에서는 '글로벌 엑스(Global X)'가 다양한 킬러 프로덕트를 선보이며 글로벌 톱티어 ETF 공급자로 성장했다.


미래에셋자산운용은 글로벌 운용사로서의 역량을 더욱 강화하기 위해 디지털·가상자산 등 새로운 시장에서도 금융 혁신을 이어가고 있다. 현재 전 세계에서 코인 현·선물, 전략형 ETF 등 다양한 가상자산 관련 상품을 운용 중이며, 스마트컨트랙트와 온체인 펀드 등 차세대 금융 인프라에 대한 노하우를 기반으로 향후 국내 시장에서도 적극적으로 투자 기회를 발굴해 나갈 예정이다.


글로벌 투자자들의 평안한 노후를 위한 장기 투자 파트너로서 해야 할 역할도 강화하고 있다. 올해 국내 종합자산운용사 최초로 퇴직연금 전용 로보어드바이저 서비스 'M-로보'를 출시했다. 이를 통해 '연금 펀드 설정액 1위', 'TDF 점유율 1위' 등 연금 펀드 운용 노하우에 AI 기술과 운용 철학을 결합한 종합 연금 솔루션을 제공함으로써 연금 시장의 혁신을 이끌 계획이다.


이와 함께 연기금투자풀 주간운용사 1위로 재선정, 판교 테크원타워 성공적인 매각 등 굵직한 성과를 거두며 신뢰받는 투자 파트너로서의 입지를 지속해서 강화하고 있다.


"6개월 만에 100조 증가"…미래에셋자산운용, AUM 500조 시대 Global X 광고 이미지. 미래에셋자산운용
박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

