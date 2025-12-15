BMW 미니, 국내 프리미엄 소형차 시장 1위 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월까지 누적 7180대 판매

미니(MINI)코리아가 지난달 월간 최고 판매실적을 달성하며 프리미엄 소형차 시장에서 1위를 차지했다.

15일 업계에 따르면 미니는 1월부터 11월까지 7180대를 판매해 지난해 같은 기간에 비해 4.2% 증가했다. 지난달에는 918대 판매량을 기록하며 올해 월간 최고 실적을 기록했다.

미니 쿠퍼 S 3도어. 미니코리아

미니코리아는 최초 전기차 전용 모델 '미니 에이스맨' 등 순수 전기 모델 3종을 선보이면서 선택지를 넓혔다. 그 결과 특정 차량에 편중되지 않고 전 모델이 고르게 판매됐다.

'미니 쿠퍼 3도어'가 35.2%(2531대)로 가장 많이 팔렸고, 패밀리카 '미니 컨트리맨'이 26.3%(1886대), '미니 쿠퍼 5도어'가 25.3%(1818대)로 뒤를 이었다. '미니 쿠퍼 컨버터블'과 '미니 에이스맨'은 각각 7.0%(503대), 6.2%(442대)를 기록했다.

미니는 '프리미엄 소형차'를 도입하고 개척해오며 기반을 다져왔다. 특히 미니 쿠퍼와 미니 컨트리맨, 미니 에이스맨 모두 유럽 신차 안전도 평가 프로그램인 '유로 NCAP'에서 최고 등급인 별 5개를 획득하며 뛰어난 안전성을 인정받고 있다.





미니코리아 관계자는 "고객에게 더욱 다양한 선택지를 제공하고 소유주와 팬들과 폭넓은 공감대를 형성하며 보다 높은 고객 만족도를 실현할 계획"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

