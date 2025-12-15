본문 바로가기
경기보건환경硏 "성인용기저귀·깔개 등 안전"

이영규기자

입력2025.12.15 07:18

경기도 내 유통되는 성인용 기저귀와 위생깔개(매트)는 모두 제품 안전기준에 적합한 것으로 나타났다.


경기도보건환경연구원은 올해 도내에서 유통·제조되는 성인용 기저귀와 위생깔개 81건을 대상으로 안전성을 검사한 결과 모든 제품이 안전 기준에 '적합'한 것으로 확인됐다고 15일 밝혔다.


도 보건환경연구원은 지난 1~11월 제조업소 및 온·오프라인 유통매장에서 판매되는 성인용 기저귀 71건과 위생깔개 10건을 수거해 피부 질환을 유발할 수 있는 형광증백제(FWA)와 포름알데히드(Formaldehyde) 함유 여부를 중점 검사했다. 검사 결과, 안전 기준을 초과한 사례는 발견되지 않았다.


경기보건환경硏 "성인용기저귀·깔개 등 안전" 경기도청
형광증백제는 제품을 하얗게 보이게 하는 화학물질로, 피부에 장시간 닿을 경우 접촉성 피부염이나 알레르기 반응을 일으킬 수 있다. 또한 포름알데히드는 국제암연구소(IARC)가 지정한 1군 발암물질로, 고농도 노출 시 비인두암 발생 가능성이 있어 엄격한 관리가 요구된다.


현행 기준에 따르면 성인용 기저귀의 경우 포름알데히드는 75mg/kg 이하, 위생깔개는 300mg/kg 이하로 제한돼 있는데, 이번 검사에서는 전 제품이 해당 기준을 충족했다.


문수경 도 보건환경연구원 식품의약품연구부장은 "성인용 기저귀와 위생깔개는 노인, 환자, 장애인 등 건강 취약계층이 주로 사용하는 만큼 더욱 철저한 안전 관리가 필요하다"며 "앞으로도 도민이 안심하고 사용할 수 있도록 시중 유통 제품에 대한 안전성 검사를 지속해 나가겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
