본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

갈수록 악화되는 완도 미역 양식 피해…김영록 지사 현장 점검

호남취재본부 심진석기자

입력2025.12.14 20:14

시계아이콘00분 48초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

17만3천29줄 미역엽체 탈락·전체 59% 달해
전남도 "재해 인정 건의·대체 먹이 지원" 계획

갈수록 악화되는 완도 미역 양식 피해…김영록 지사 현장 점검 김영록 전라남도지사가 14일 완도군 약산면 득암리에서 완도 미역 양식장 피해 현황 및 건의사항을 청취하고 신속한 피해복구 대책을 당부하고 있다. 전남도 제공
AD

김영록 전라남도지사가 14일 미역 엽체 탈락 피해가 발생한 완도군 약산면 득암어촌계 양식장을 찾아 현장을 점검하고, 피해 어업인들을 위로했다.


전남도에 따르면 완도 지역에선 미역 양식 초기 단계에서 줄기와 잎이 떨어져 나가는 '엽체 탈락' 현상이 잇따르며 생산 차질과 경영 부담이 커지고 있다. 실제 11월 중순 이후 관내 12개 읍·면에서 2,931어가, 17만3,029줄의 미역이 피해를 입은 것으로 집계됐다. 이는 전체 미역 시설량의 약 59%에 해당한다.


피해 원인은 아직 정확히 규명되지 않았으나, 어업인들은 본양성 이후 수온 정체와 청물 발생, 영양염 부족 등을 원인으로 지목하고 있다. 특히 미역 채묘 적정 수온이 20도 이하, 본양성 적정 수온이 18도인 점을 고려할 때, 10월 초·중순 수온이 22~23도까지 상승한 점이 생육에 영향을 미쳤을 가능성이 거론된다.


김 지사는 도 차원의 일괄 피해 조사를 지시하고, 조사 결과를 토대로 이번 피해가 재해로 인정될 수 있도록 중앙정부에 적극 건의하겠다는 방침을 밝혔다.


완도는 전남 전체 미역 양식장 면적의 약 63%를 차지하는 주산지다. 생산 미역의 약 70%는 전복 양식용 먹이로 사용되고 있어, 이번 피해가 전복 양식업 전반으로 확산될 가능성도 제기되고 있다.


전남도는 전복 양식어가의 먹이 수급 안정을 위해 곰피와 다시마 종자 대체 입식과 생산 자재 구입을 지원할 계획이다. 기후 변화에 따른 해양환경 변동성에 대비해 현장 예찰과 사전 모니터링도 강화한다는 방침이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김 지사는 "미역 양식 초기 단계에서 발생한 피해로 어업 현장의 어려움이 크다"며 "피해를 최소화하고 전복 먹이 수급에 차질이 없도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

20:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기