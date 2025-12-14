속초시, 무료 교통카드 이용 50만회 돌파…교통복지 정책 '안착'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

속초시, 2025년 한 해 이용 50만회 넘어서

어르신 무료 교통카드, 누적 이용 65만회 기록

강원도 속초시가 추진 중인 어르신과 청소년 무료 교통카드 지원사업이 2025년 11월 기준 한 해 이용 실적 50만회를 넘기며 지역 교통복지 정책의 핵심 축으로 자리 잡고 있다.

속초시 어르신 교통카드. 속초시 제공

속초시 무료 교통카드 지원사업은 어르신과 청소년을 대상으로 교통비 부담 완화와 이동권 보장을 위해 추진되고 있다. 사업 시행 후 대상자들의 꾸준한 관심과 이용이 이어지며 정책 효과가 이용 실적으로 입증되고 있다.

청소년 무료 교통카드는 올해 5월 19일부터 도입됐다. 만 13세 이상 18세 이하 청소년을 대상으로 하루 두 차례 시내·마을버스를 무료로 이용할 수 있도록 지원한다. 시행 초기부터 이용이 빠르게 늘었으며, 2025년 11월까지 누적 이용 건수는 13만5000회를 넘어섰다.

어르신 무료 교통카드 사업은 지난해 3월부터 시행됐다. 70세 이상 어르신에게 매월 10회 시내·마을버스를 무료로 이용할 수 있도록 지원하는 정책이다. 2024년 이용 실적은 28만 회를 기록했으며, 2025년에는 11월까지 37만6000회를 기록, 누적 이용 건수 65만회를 넘어섰다.

2025년 한 해에만 어르신과 청소년 무료 교통카드 이용 실적이 11월 기준으로 50만회를 웃돌며 생활 속 교통복지 제도로 확실히 자리매김했다는 평가다.

한편, 속초시는 이동권 보장이 삶의 질과 직결된다는 방침에 따라 다양한 대중교통 강화 사업 등 이동권 제고를 위한 정책을 펼쳐오고 있다.

속초시 청소년 교통카드. 속초시 제공

올해 4월부터 핸드폰으로 시내버스와 마을버스의 위치를 확인할 수 있는 초정밀 버스 안내 서비스를 전격 도입했으며, 5월부터는 출퇴근과 통학 수요가 많았던 505번 버스 노선의 평일 운행 횟수를 기존 20회에서 32회로 대폭 증회하기도 했다.

시에서는 다양한 교통 관련 사업이 시민 삶의 질 상승에 긍정적 영향을 끼치는 만큼, 내년에도 버스정보시스템 개선을 포함한 다양한 사업을 추진한다는 계획이다.





이병선 속초시장은 "어르신과 청소년 모두가 부담 없이 이동할 수 있는 환경을 만드는 것은 시민 삶의 질과 직결되는 중요한 정책"이라며 "이용 실적이 꾸준히 증가하고 있는 만큼 교통복지 정책을 더욱 내실 있게 추진해 나가겠다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

