'지방 외교' 실익 냈다… 부산시 '한·영 도시간 혁신 프로젝트', 공모전 최우수

시도지사협의회 '지방외교 우수사례 공모전'서



부산-리버풀광역도시권 사례, 국비확보·MOU

부산시가 영국 리버풀과 협력해 추진한 '지방외교' 사례가 성과를 인정받았다.

부산시는 대한민국시도지사협의회가 주관한 '2025 지방외교 우수사례 공모전'에서 최우수상을 받았다고 14일 알렸다. 수상 사례는 '한·영 도시 간 혁신 트윈스 프로젝트(부산시-리버풀광역도시권)'이다. 혁신적인 지방외교 모델과 구체적인 성과를 높이 평가받았다. 시상식은 지난 12일 서울에서 열린 '글로컬 러닝 지방외교 우수사례 벤치마킹 과정' 중 진행됐다.

이 프로젝트는 지방정부가 주도해 실질적인 국제협력을 이끌어낸 사례이다. 성과의 구체성과 지속 가능한 협력체계 구축 측면에서 다른 지자체가 참고할 만한 모델로 꼽혔다. 부산시는 스마트시티·사물인터넷(IoT), 스마트항만, 청정에너지·탄소중립, 보건의료, 해양모빌리티 등 5대 분야로 나눠 협력 성과를 소개했다.

부산시는 2023년부터 리버풀광역도시권과 협력을 이어오며 국토교통부 국비 13억원을 확보했고 유럽조선해양전문가협회와 차세대 해양모빌리티 국제공동연구 업무협약, 영국산업통상부와 글로벌 허브도시 첨단산업 육성 업무협약도 체결했다.

시는 앞으로 부산-리버풀 협력을 토대로 교류 분야를 넓히고 호라이즌 유럽 등 국제 공동 연구개발 프로그램 참여를 통해 글로벌 협력 네트워크를 강화해 나갈 계획이다.





김현재 관광마이스국장은 "성과 중심의 지방외교를 지속해 시민에게 실질적인 이익이 돌아가는 국제협력을 이어가겠다"고 말했다.

부산시가 지방외교 우수사례 공모전에서 최우수상을 받고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

