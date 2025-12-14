본문 바로가기
'부산형 현장 합동조사' 먹혔다… 부산시, 식중독 예방관리 우수기관 선정

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.14 11:07

신속보고·현장대응·취약시설 관리

집단급식소 주기별 전수점검 펼쳐

부산시가 식중독 예방관리 성과를 인정받아 식품의약품안전처장 표창을 받았다.


부산시는 식품의약품안전처가 실시한 2025년 식중독 예방관리 평가에서 우수기관으로 선정돼 지난 12일 식품의약품안전처장 표창을 받았다고 14일 알렸다.


이번 평가는 2024년 성과를 대상으로 진행됐으며 시상식은 같은 날 경주 소노캄 호텔에서 열렸다. 시·군·구 부문 우수기관에는 부산 영도구가 포함됐다.

'부산형 현장 합동조사' 먹혔다… 부산시, 식중독 예방관리 우수기관 선정
부산시는 식중독 발생 시 원인을 신속히 파악하고 추가 확산을 차단한 점에서 높은 평가를 받았다. 합동조사 강화, 전수점검, 야간점검, 위생 컨설팅 등 선제적 예방 행정을 추진한 결과다. 실제로 지난해 부산의 식중독 발생 건수는 29건으로, 2023년 50건에 비해 크게 줄었다. 최근 5년 평균 환자 수와 비교한 발생 관리율도 전국 상위권을 기록했다.


지난해 도입한 '부산형 현장 합동조사'가 평가 핵심 지표인 원인규명률 향상에 기여했다. 김밥과 밀면 등 다소비 업종에서 2명 이상 식중독 의심 신고가 접수되면 시와 구·군이 함께 조사에 나서는 방식으로 기존 표준지침보다 강화된 대응체계다.


집단급식소와 식품판매업소에 대한 주기별 전수점검도 병행됐다. 시는 지난해 목표보다 많은 2637곳을 점검했으며 올해도 같은 규모의 점검을 이어가고 있다. 배달음식점 야간점검을 매월 정례화하고 김밥·밀면·횟집 등 일반음식점 1250곳을 대상으로 맞춤형 위생 자문도 실시했다.


국제·전국 규모 행사에서도 식음료 안전관리를 강화했다. 지난해부터 올해까지 APEC 정상회의와 전국체전 등 대형 행사에서 사전 점검과 현장 대응을 병행한 결과, 식중독과 위해 신고는 한 건도 발생하지 않았다.


부산시는 내년부터 부산형 현장 합동조사 대상을 도시락 업체와 뷔페 등 대량조리 업종까지 확대하고 합동조사 매뉴얼을 제도화할 계획이다.


조규율 시민건강국장은 "예방과 현장 중심 정책을 지속해 왔다"며 "시민이 안심할 수 있는 외식·급식 환경을 만들겠다"고 힘줬다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

