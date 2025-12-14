'코로나19 피해 소상공인 분할상환지원' 신청기간 연장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년 6월 30일까지 연장

최대 7년 상환기간 연장

금리 1%포인트 감면 혜택 지속 추진

중소벤처기업부는 14일 소상공인의 상환 부담을 경감하고 경영 안정을 지원하기 위해 시행 중인 '코로나19 피해 소상공인 분할상환지원'의 신청 기간을 2026년 6월 30일까지 연장한다고 14일 밝혔다.

AD

이번 사업은 올해 7월 30일 발표한 '성실상환 인센티브 방안'의 일환으로, 소상공인시장진흥공단의 직접 대출을 성실히 상환해 왔으나 코로나19 피해로 경영에 애로를 겪는 소상공인에게 최대 7년의 상환기간 연장과 대출금리 1%포인트 감면을 제공한다.

중기부는 당초 이달 19일까지 접수받을 예정이었으나, 코로나19 이후 최근까지도 경영 어려움이 있는 소상공인이 많다는 점을 고려해 사업을 내년 6월 30일까지 시행하기로 결정했다.

사업 신청은 소상공인 정책자금 홈페이지에서 온라인으로 가능하며, 온라인 활용이 어려운 소상공인은 전국 78개 소상공인 지원센터에 방문해 신청할 수 있다.





AD

박상용 중기부 소상공인경영안정지원관은 "이번 사업을 통해 소상공인의 금융 부담이 감소해 경영안정에 도움이 되길 기대한다"며, "소상공인들이 꼭 신청해 혜택을 놓치지 않았으면 좋겠다"고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>