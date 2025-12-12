본문 바로가기
푸른색 셔츠에 정장 차림으로…'찰리 커크' 암살 용의자 첫 법정 출두

김현정기자

입력2025.12.12 20:00

수정2025.12.12 20:04

타일러 로빈슨, 법정 출두해 가족 향해 미소

연한 푸른색 셔츠와 슬랙스 바지를 입고 줄무늬 넥타이를 맨 타일러 로빈슨(22)이 첫 법정에 섰다. 그는 미국의 우파 청년 활동가 찰리 커크를 암살한 용의자다.


푸른색 셔츠에 정장 차림으로…'찰리 커크' 암살 용의자 첫 법정 출두 로빈슨. AP 연합뉴스
12일 연합뉴스는 AP통신과 CNN 방송 등을 인용해 로빈슨이 11일(현지시간) 유타주 프로보 법원 재판정에 모습을 드러냈다고 보도했다. 손목과 발목 등에는 수갑과 구속 장치를 찬 상태였다.


이 사건을 맡은 토니 그라프 판사는 지난 10월 비공개 심리에서 로빈슨이 본 재판 전 심리를 받는 동안 평상복을 입을 수 있으나, 보안상 이유로 신체 구속 장치를 착용해야 한다고 결정했다.


로빈슨은 커크 암살 용의자로 가중 살인, 총기 발사 중범죄, 증인 회유 및 사법 방해 등 혐의로 기소됐다. 그는 커크가 유타주 유타밸리대학 캠퍼스에서 야외 토론회 도중 총격으로 암살된 다음 날인 9월11일 경찰에 자수했다.


당시 범행동기로는 "난 그의 증오에 질렸다. 어떤 증오는 대화로는 해결이 안 된다"고 썼다.


푸른색 셔츠에 정장 차림으로…'찰리 커크' 암살 용의자 첫 법정 출두 찰리 커크 암살 용의자 타일러 로빈슨이 처음으로 법정에 출두했다. 로이터 연합뉴스

미 언론은 로빈슨은 이날 법정에 도착해 앞줄에 앉아 있던 가족들에게 미소를 지었고, 그의 어머니는 눈물을 훔쳤다고 전했다. 커크가 피격되는 장면을 목격한 대학생들도 이날 심리에 참석했다.


이날 심리에서는 이 사건 재판 과정의 언론 공개 여부를 두고 논의가 이뤄졌다. 로빈슨 측 변호인단과 유타 카운티 보안관실은 판사에게 법정 내 카메라 촬영을 금지해 달라고 요청한 반면, 커크의 부인인 에리카 커크는 법정 내 카메라 촬영 등을 허용해야 한다며 공개 재판을 요구해 왔다. 판사는 아직 재판 공개 여부에 대한 판단을 내놓지 않았다.


한편, 커크는 트럼프 대통령의 강력한 지지자로 활동했으며 미국에서 가장 영향력 있는 젊은 우파 인물 중 하나로 부상했다. 지난 9월 10일 유타 밸리대학교 행사 도중 총격을 당해 숨졌다.


검찰은 재판에서 사형을 구형할 방침인 것으로 전해졌다.




김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
