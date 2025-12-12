한림대, 2025년 총장배 Intramural League 폐막식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 12개 종목 170여개 팀 1360여명 선수 참여

E-Sports·탁구 종목 신설로 스포츠리그 확대 운영

한림대학교(총장 최양희)는 지난 11일 '2025년 총장배 인트라뮤럴리그(Intramural League) 폐막식을 성공적으로 개최했다.

한림대학교(총장 최양희)가 지난 11일 '2025년 총장배 인트라뮤럴리그(Intramural League) 폐막식을 개최하고 있다. 한림대학교 제공

인트라뮤럴리그(Intramural League)는 캠퍼스라이프 활성화와 학생 건강 증진을 목적으로 2016년 처음 개최된 이후 올해 10회째를 맞이하였으며, 약 9개월 동안 ▲축구 ▲농구 ▲야구 ▲풋살 ▲발야구 ▲피구 ▲테니스 ▲E-Sports(LOL) ▲E-Sports(FIFA) ▲당구와 함께 신설 종목인 ▲E-Sports(TFT) ▲탁구를 추가하여 총 12개 종목 170여 개 팀 1360여 명의 선수가 참여했다.

시상식은 리그운영위원장의 경과보고, 총장 축사, 수상팀 시상 순으로 진행되었으며, 종목별로 3위까지 총 40팀에 대한 시상과 주요 종목인 ▲축구 ▲농구 대회 MVP 및 종목별 1, 2학기 MVP 14명을 선정해 개인 시상을 진행했다.





최양희 총장은 "올해 10회를 맞이한 인트라뮤럴리그에 참여한 학생들에게 감사드리며, 앞으로도 학생들의 건강하고 활기찬 캠퍼스 라이프를 위해 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

