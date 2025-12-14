본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

디지털 창작을 설명하지 못하는 세금의 언어[웹툰 산업의 균열]

이종길기자

입력2025.12.14 17:00

시계아이콘01분 28초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

② 디지털 창작을 설명하지 못하는 세금의 언어

제조업 기준에 머문 조세제도…현장과의 간극
웹툰 제작은 사각지대, 제도 개편 목소리

디지털 창작을 설명하지 못하는 세금의 언어[웹툰 산업의 균열] 지난 10월 16일 서울 송파구 롯데월드몰에 열린 '2025 월드 웹툰 페스티벌' 팝업스토어에서 시민들이 전시를 살펴보고 있다. 연합뉴스
AD

웹툰 산업은 가파른 성장에도 세제지원 체계가 디지털 창작 기반 산업의 특성을 반영하지 못하고 있다. 조세제도가 제조업을 전제로 설계된 탓이다.


조세특례제한법은 물리적 자산과 설비 중심의 연구개발(R&D) 개념을 전제로 설계됐다. 아이디어와 외주 중심의 창작 공정이 핵심인 웹툰 산업은 이 기준에 부합하기 어렵다.


염정완 한국콘텐츠진흥원 미래정책팀 선임연구원은 "연구인력개발비 세액공제의 경우 제조업 전제를 기반으로 만들어진 제도"라며 "눈에 보이는 산출물이 나오기 전까지 실체를 증명하기 어려운 콘텐츠 산업은 구조적으로 불리하다"고 말했다. 이어 "아이디어 단계의 활동을 증명하기 어려워 공제 신청을 포기하는 기업이 많다"고 덧붙였다.


제작사 대표 A씨도 "스토리 구상부터 캐릭터 설계까지 모두 창작 활동인데도 세무서에서는 이를 R&D로 보지 않는다"며 "작품이 나오기까지 1~2년 들어간 인건비가 평가 체계 밖에 머문다"고 지적했다.


제작비 세액공제 역시 영상 콘텐츠 중심으로 운영되고 있다. 이 과정에서 웹툰·웹소설은 모두 지원 대상에서 제외됐다. 제도 설계 당시 파급효과에 대한 정량적 근거가 부족했던 점이 원인으로 거론된다.


디지털 창작을 설명하지 못하는 세금의 언어[웹툰 산업의 균열] 지난 10월 16일 서울 송파구 롯데월드몰에 열린 '2025 월드 웹툰 페스티벌' 팝업스토어에서 시민들이 전시를 살펴보고 있다. 연합뉴스

가장 큰 구조적 한계는 업종 분류의 부적합이다. 웹툰 제작사는 법적으로 '출판업' 또는 '온라인 정보제공업'에 속하지만, 실제 창작 공정은 인력·프로젝트 중심 구조로 이 틀에 맞지 않는다. 이로 인해 제작비 공제 대상에서도 자연스럽게 배제된다.


제작비 인정 범위가 협소한 점도 문제다. 웹툰 제작비는 인건비와 외주 용역비 비중이 높지만, 현행 제도는 이를 충분히 인정하지 않는다. 특히 '복수 프로젝트 참여 인력의 인건비 제외' 규정은 외주·프리랜서 의존도가 높은 웹콘텐츠 산업 현실과 어긋난다.


IP 확보 비용 역시 사각지대다. 원작 사용료와 선인세 등 초기 비용은 제작사에 큰 부담이지만, 공제 범위에 포함되지 않는다. 미완성·중단 프로젝트의 손실 비용도 인정되지 않아 고위험 산업 특성을 고려한 제도적 안전장치가 부족하다는 지적이 나온다.


이 같은 제도적 한계는 영세 제작사에 더 가혹하게 작용한다. 사후 공제 방식은 당장 현금 흐름이 필요한 제작사에 도움이 되지 않고, 최저한세 규정 때문에 적자 기업은 공제 자체를 받지 못한다. 업계 다수를 차지하는 중소 제작사 상당수가 구조적으로 지원에서 배제되는 셈이다.


해외 주요국은 이미 디지털 콘텐츠 제작 구조에 맞춘 세제지원을 강화하고 있다. 프랑스는 만화·애니메이션 제작에 환급형 세액공제를 적용하고, 스페인은 국내 제작과 해외 공동제작에 차등 지원한다. 중국은 저작자 보수에 우대 세제를 운영한다.


디지털 창작을 설명하지 못하는 세금의 언어[웹툰 산업의 균열] 지난 10월 16일 서울 송파구 롯데월드몰에 열린 '2025 월드 웹툰 페스티벌' 팝업스토어에서 시민이 전시를 살펴보고 있다. 연합뉴스

최근 콘진원이 발간한 보고서 '웹툰 산업 조세지원 제도 개선 연구'는 웹툰·웹소설을 별도 업종으로 분류하고, 인건비·외주비·IP 확보 비용 등을 제작비 공제 범위로 확대해야 한다고 제안한다. 또한 영세 제작사도 활용할 수 있도록 환급형 세액공제 도입을 검토해야 한다고 강조한다.


정부는 내년에 웹툰 제작비 세액공제를 신설한다. 공제율은 기존 영상 콘텐츠 조세지원 체계를 참고해 마련되며, 구체적 적용 기준은 시행령에서 확정된다. 인건비·저작권료·프로그램 비용 등이 공제 대상이며, 유통 플랫폼은 지원 대상에서 제외된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

염 연구원은 "콘텐츠 산업에 맞는 조세제도를 갖춰야 창작 기반이 흔들리지 않는다"며 "법·시행령 정비 과정에서 웹콘텐츠 산업의 특성을 반영하는 논의가 필요하다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기