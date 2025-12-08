본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"한국 제품은 넘버 원" 소리에…베트남서 K-뷰티 확장 나선 오세훈

김영원기자

입력2025.12.08 06:00

시계아이콘01분 32초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

베트남 현지 기업 만나고 현장 인기까지 확인
K뷰티 팝업에 인플루언서 등 200여명 몰려
"韓 기업 해외 진출 전폭적으로 돕겠다"
SBA-빈컴리테일, 행사장서 MOU 체결

오세훈 서울시장이 베트남에 진출한 한국 기업들의 현지 인기를 확인하고 지원을 약속했다. 기업인들을 만나 애로사항을 청취하는 한편 새로 개관한 서울 뷰티 홍보·체험관을 찾아 뷰티 산업에서의 유통 플랫폼 확장을 돕겠다고 했다.


오 시장은 5일 오전 하노이에서 열린 '현지 진출기업 간담회'에 참석해 주요 기업과 K-산업 확산 방안을 논의했다. 이날 간담회에는 장은숙 하노이 한인회장, 구본경 KOTRA 동남아대양주지역본부장, 삼성전자·SK·LG디스플레이 등 대기업 현지 법인장, 바이비 등 유망 중소기업 및 스타트업 대표 30여명이 참석했다.


"한국 제품은 넘버 원" 소리에…베트남서 K-뷰티 확장 나선 오세훈 오세훈 서울시장이 5일 오후 하노이 빈컴 메가몰 로얄시티에서 열린 '서울 뷰티 홍보·체험관'에서 K-뷰티 팬들과 인사를 나누고 있다. 서울시 제공
AD

베트남은 한국의 중요한 교역 파트너다. 한국은 베트남 교역국 중 중국, 미국에 이어 규모 3위를 차지한다. 지난해 교역액이 815억달러에 달한다. 한국의 베트남 수출액 역시 583억달러로 전체 수출국 중 규모 3위 수준이다.


기업인들은 빠르게 변하는 베트남 시장의 소비 트렌드, 온라인 유통 확대 등 현지 산업 동향과 그들의 경험을 전했다. 특히 한류 확산과 함께 K뷰티 등 서울 기반 브랜드에 관심이 높아진 만큼 서울시가 현지 네트워크 구축, 브랜드 홍보, 기업 간 교류 플랫폼 확대에 나서 줄 것을 제안했다.


오 시장은 "간담회를 계기로 기업이 현지에서 필요로 하는 지원 및 협력 방안을 찾고 서울 기업이 실질적으로 베트남에 진출할 수 있는 채널을 확보할 것"이라며 "현지 진출에 그치지 않고 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 서울시와 기업 간 지속 가능한 협력 체계도 구축하겠다"고 말했다.


이어 오 시장은 하노이 빈컴메가몰에서 열린 서울 뷰티·홍보 체험관에 방문해 현지에서의 K-뷰티 인기를 확인했다. 이날 행사장에는 인플루언서 등 200여명이 참석해 실시간 방송, 브이로그(VLOG)를 찍으며 K-뷰티 제품을 소개하고 공유했다. 이번 행사는 단순 팝업에서 멈추지 않고 서울경제진흥원(SBA) 뷰티 복합문화공간 브랜드 'B the B'의 첫 글로벌 상설매장 '비더비@DDP'로 전환할 예정이다. 서울 소재 중소 K-뷰티 기업 제품의 판로를 늘려 해외 진출을 돕겠다는 것이다.


이날 체험관에 방문한 인플루언서 쯔앙(26) 씨는 "한국 제품은 세계 '넘버 원'이라고 생각한다"며 "저를 포함해 주위의 많은 사람들이 한국 뷰티 제품을 쓰고 있다"고 말했다. 쉬이(27) 씨는 "다른 제품도 써봤지만 특히 베트남 사람에게는 한국 화장품이 피부톤이 잘 맞는 것 같아 자주 쓴다"며 "패키징도 베트남 젊은 세대의 눈에 잘 띄고 매력적이어서 좋다"고 전했다.


오 시장은 이날 AR 헤어스타일 시뮬레이션(미러로이드), AI 피부진단 및 맞춤형 제품 추천(앙트러리얼리티) 등 서울 기업의 첨단 뷰티 테크 기술을 체험하고 현장 관계자들을 격려했다.


오 시장은 "오늘 체험관을 찾아준 베트남 소비자들의 관심과 열기를 마주하며 K-뷰티의 잠재력을 다시금 확인했다"며 "하노이에 첫 상설 매장을 연 '비더비@DDP' 같은 플랫폼을 해외 곳곳에 마련해 서울 소재 뷰티 기업이 더 과감하게 해외로 진출할 수 있도록 전폭적으로 도울 것"이라고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편, 이날 SBA는 서울 소재 우수 기업의 베트남 진출을 지원하기 위해 베트남 최대 유통기업 '빈컴리테일(Vincom Retail)'과 업무협약식을 가졌다. 협약을 통해 양측은 ▲K-뷰티 홍보·체험관 공동 기획과 운영 ▲전시, 이벤트 등 홍보·마케팅 프로그램 공동 추진 ▲뷰티·라이프스타일 콘텐츠 기반 문화교류 확대 등에 상호 협력하기로 했다.




하노이=김영원 기자 forever@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기