본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"SNS에서 청소년 구하라" 강력 규제에…틱톡·인스타 16세미만 계정 차단

구나리기자

입력2025.12.06 19:28

시계아이콘01분 30초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

차단 안한 플랫폼엔 최대 480억 벌금
청소년·플랫폼 반발 vs 학부모·교육계는 '환영'

호주 정부가 오는 10일부터 만 16세 청소년의 사회관계망서비스(SNS) 계정 보유를 전면 금지한 가운데 주요 사회관계망서비스(SNS)들이 계정 차단을 시작했다.


"SNS에서 청소년 구하라" 강력 규제에…틱톡·인스타 16세미만 계정 차단
AD

지난 4일(현지시간) AP통신 등 외신은 메타가 16세 미만 호주 청소년의 인스타그램, 페이스북, 스레드 계정 차단을 시작했다고 보도했다. 틱톡도 5일 성명을 내고 "법이 시행되는 날부터 해당 연령 청소년들의 기존 계정은 비활성화될 것"이라고 밝혔다. 규제 대상인 청소년들에게는 계정 삭제 또는 16세가 됐을 때 틱톡 계정을 복구할 수 있도록 알림을 요청할 수 있는 선택권이 주어진다.


오는 10일부터 공식 발효되는 호주의 청소년 SNS 금지법에 따라 16세 미만 이용자 차단을 위한 조처를 하지 않은 SNS 플랫폼은 최대 480억원의 벌금을 물게 된다. 계정을 사용하거나 새로 만들려면 연령 확인을 거쳐야 한다. 사용자가 직접 생년월일을 입력하는 일반적 방식을 넘어 얼굴·음성 인식, 행동 기반 연령 추정 등 인증 방식이 대폭 강화될 예정이다. 다만 메신저인 왓츠앱이나 유튜브 키즈 등은 교육·아동용으로 분류돼 제외됐다.


호주 정부는 청소년들이 유해 콘텐츠나 온라인 성범죄, 사이버 괴롭힘 등에 노출되는 일이 급증하자 지난해 11월 16세 미만 청소년의 SNS 계정 보유를 금지하는 법안을 제정했다. 호주 정부 산하 온라인 안전 규제 기관인 'e세이프티위원회'에 따르면, 지난 7월 기준 10~15세 청소년 2600여명 가운데 70%가 온라인에서 ▲혐오 표현 ▲폭력적인 영상 ▲섭식 장애 혹은 자살 조장 콘텐츠 등을 접한 경험이 있었다.


'디지털 원주민'으로 자라온 청소년들의 반발은 거세다. 비영리단체 '디지털 자유 프로젝트'는 최근 2명의 청소년과 함께 호주 고등법원에 이의를 제기하는 소송을 냈다. 청소년에게도 헌법이 보장하는 정치적 의사소통의 자유가 있는데, 새 법안이 이를 침해한다는 이유에서다.


플랫폼 역시 반발이 거세다. 레이철 로드 유튜브 호주 공공정책 담당자는 "이번 졸속 규제는 유튜브의 특성과 호주 아동·청소년의 이용 방식을 근본적으로 오해하고 있다"며 "무엇보다 이 법은 아이들을 온라인에서 더 안전하게 만들겠다는 약속을 지키지 못할 것"이라고 반박했다. 엑스(X·옛 트위터)와 레딧 등도 법안 이행을 거부했다.


"SNS에서 청소년 구하라" 강력 규제에…틱톡·인스타 16세미만 계정 차단 픽사베이

반면 학부모와 교육계에선 해당 법안을 반기고 있다. 학부모단체 '힙스업얼라이언스'는 성명을 통해 "청소년의 일상과 정신 건강에 긍정적 전환점이 될 수 있다"며 16세 미만 아이들은 현실 세계에 더 머물러야 한다"라고 환영의 뜻을 밝혔다.


호주의 실험이 전 세계로 퍼져나갈지도 주목받고 있다. 이미 영국과 프랑스, 덴마크, 노르웨이, 뉴질랜드, 스페인, 인도네시아 등도 유사한 규제 법안을 논의하고 있는 것으로 알려졌다. 말레이시아도 내년부터 16세 미만 청소년의 SNS 사용을 금지하겠다고 최근 발표했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

SNS가 청소년의 정신 건강에 끼치는 위해가 심각하다는 연구 결과는 계속 보고되고 있다. 미국 캘리포니아대학교 샌프란시스코(UCSF) 연구팀이 초등학교 고학년 학생들을 3년간 추적 관찰한 결과에 따르면, SNS 사용 시간이 하루 평균 7분에서 73분으로 늘어난 청소년은 우울 증상이 35% 증가했다. SNS의 기본 보상 작용인 좋아요·알림과 알고리즘 기반 추천 등이 청소년의 미숙한 충동 조절, 인정 욕구와 결합하면 성인보다 훨씬 심각한 결과를 낳는다는 설명이다.




구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

19:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기