'노벨평화상' 꿈꾸던 트럼프, 'FIFA 평화상'으로 소원 풀었다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프 "인생 최고의 영광 중 하나"

도널드 트럼프 미국 대통령이 국제축구연맹(FIFA)이 신설한 '피파 평화상(FIFA Peace Prize)'을 받았다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)이 5일 워싱턴 DC 케네디 센터에서 열린 '2026 북중미 월드컵' 조 추첨식에서 평화상 수상 소감을 말하고 있다. 트럼프 오른쪽은 잔니 인판티노 FIFA 회장. AP 연합뉴스

AD

FIFA는 5일(현지시간) 트럼프가 취임 후 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스 간 분쟁을 중재했고 우크라이나 전쟁의 종전을 위해 노력을 기울이고 있다며 제1회 피파 평화상을 수여한다고 밝혔다.

잔니 인판티노 FIFA 회장은 이날 미국 워싱턴DC 케네디센터에서 열린 '2026 북중미 월드컵' 조 추첨식에서 황금색 메달과 여러 개의 손이 지구를 받친 듯한 모습의 트로피를 트럼프 대통령에게 건넸다. 트럼프 대통령은 스스로 메달을 목에 걸었고, 객석에서 박수가 나오자 환한 미소를 보였다.

FIFA는 "세계 평화를 촉진하고 전 세계 사람들을 단합하도록 도운 트럼프의 놀라운 조치들 때문에 평화상을 수여하기로 했다"고 설명했다.

트럼프 대통령은 수상 소감에서 "미국은 1년 전만 하더라도 제대로 하지 못하고 있었지만 세계는 더욱 안전해졌고 미국은 세계에서 가장 핫한(hottest) 나라가 됐다"고 말했다. 이어 공동 개최국인 멕시코·캐나다와의 파트너십이 "훌륭하게 잘 이뤄지고 있다"고 평가하면서 수상의 영예를 자신의 배우자인 멜라니아 트럼프 여사에게 돌렸다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 5일 워싱턴DC 케네디센터에서 열린 '2026 북중미 월드컵' 조 추첨식에 참석하고 있다. AFP 연합뉴스

그는 또 "우리는 수백만 명의 생명을 구했고 세계는 지금 더 안전한 곳이 됐다"며 트럼프 2기 행정부가 올해 1월 출범 이후 파키스탄-인도 간 충돌 등을 해결했다는 점을 강조했다.





AD

트럼프 대통령은 그동안 "나는 8개의 전쟁을 멈췄다"며 노벨평화상 수상에 대한 의지를 공공연하게 드러내 왔지만, 올해 노벨평화상은 베네수엘라의 여성 야권 지도자 마리아 코리나 마차도에게 돌아갔다. FIFA는 워싱턴DC에서 열리는 이번 월드컵 조 추첨을 앞두고 평화상을 신설한 것으로 전해졌다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>