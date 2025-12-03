씨케이앤비 배기혁 대표, ‘소프트웨어 산업인의 날’ 과학기술정보통신부 장관상 수상

AD

정품인증 솔루션 '히든태그(HiddenTag)'를 운영하는 씨케이앤비(CK&B)의 배기혁 대표가 제26회 소프트웨어(SW) 산업인의 날에서 '2025 소프트웨어 산업발전 유공자'로 선정돼 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다. 이번 수상은 정품 인증·가품 방지 분야에서 국산 소프트웨어 기술의 혁신성과 글로벌 산업적 파급력을 인정받은 결과다.

올해로 26회를 맞은 소프트웨어 산업인의 날은 SW·AI·보안·데이터 산업 발전에 기여한 개인 및 기업을 정부가 포상하는 국내 최고 권위의 SW 산업 행사다. 시상식은 12월 1일 서울 양재 aT센터에서 개최됐으며, 과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신산업진흥원(NIPA)과 한국소프트웨어산업협회(KOSA)가 공동 주관했다.

배기혁 대표는 아날로그 기반 디지털 워터마크 기술을 활용한 정품인증 소프트웨어 개발 성과를 높이 평가받았다. 히든태그의 핵심 보안 기술은 물리적 패턴 속에 암호화된 디지털 정보를 삽입해 복제와 위조가 사실상 불가능한 구조를 구현한 것으로, 국내 자체 기술만으로 SW 보안 및 산업 데이터 분야를 고도화한 점에서 주목을 모았다.

정품 인증 기술과 함께 차세대 관제 플랫폼 'HiddenTag E.Y.E(Elevate Your Enterprise)'의 혁신성도 주요 수상 배경으로 지목됐다. HiddenTag E.Y.E는 정품 인증 데이터, 글로벌 유통 흐름, 스캔 패턴, 사용자 행동 데이터를 AI 기반으로 통합 분석해 국가·유통망 단위의 가품 위험 지역을 자동 식별할 수 있는 플랫폼이다. 또한 브랜드별로 필요한 정보를 위젯으로 구성하는 커스텀 대시보드, 실시간 데이터 기반 AI 요약 리포트, 외부 데이터 연동 기반의 확장형 관제 기능을 지원하며 글로벌 브랜드의 유통 관리 효율성을 크게 향상시킨 기술로 평가됐다. 업계에서는 HiddenTag E.Y.E가 단순 정품 확인 소프트웨어를 넘어, AI 기반 브랜드 관제 플랫폼으로 발전하며 산업 활용성을 확대했다는 점을 높게 평가하고 있다.

히든태그는 현재 200여 개국 이상, 1,400개가 넘는 글로벌 브랜드가 도입했으며 누적 유저 수는 800만 명 이상에 달한다. 특히 K-뷰티와 K-패션 등 한국 브랜드의 해외 시장 진출 과정에서 정품 인증·유통 관리 표준화를 이끌며 국내 SW 기술의 글로벌 확산에 기여한 점도 이번 장관상 수상 배경으로 꼽힌다.





씨케이앤비 관계자는 "HiddenTag E.Y.E는 AI 기반 유통 관제 기술을 통해 글로벌 시장에서 한국 브랜드의 정품 유통을 보호하는 핵심 역할을 수행하고 있다"며 "이번 장관상 수상은 해당 기술의 혁신성과 글로벌 성과를 공식적으로 인정받은 결과로, 앞으로도 국가 SW 산업 발전과 글로벌 보안 생태계 구축에 기여하겠다"고 말했다.





