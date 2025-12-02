"10억 요구하며 폭행"…유튜버 수탉, 납치 상황 전말 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수탉, 납치·폭행 심경 밝혀

"심리상담 받고 있어…방송은 곧 복귀"

100만 구독자를 보유한 인기 게임 유튜버 '수탉'이 납치·폭행 피해를 겪은 가운데 당시 사건에 대해 직접 설명했다.

납치·폭행 사건 피해자인 유튜버 수탉이 당시 사건에 대해 심경을 밝혔다. 수탉 유튜브

수탉은 1일 개인 방송을 통해 "많이 걱정하셨을 텐데 수술은 잘 끝났다"며 근황을 전했다. 그는 "사건 이후 심리 상담도 받고 있다"며 "팬들이 많이 도와주고 싶다고 연락을 줬다. 혼자가 아니라서 버텼다"고 말했다.

수탉은 지난 10월26일 인천 연수구 송도동 모 아파트 지하 주차장에서 중고차 딜러 A씨를 만나기 위해 나섰다가 A씨 등 2명에게 납치·폭행을 당했다. 수탉은 A씨에게 차를 구매한 적이 있고, 이후 A씨에게 수천만원을 빌려줬다고 설명했다.

그는 "(처음 돈을 빌려준 후) A씨가 변제일이 돼도 갚지 않았고, 4~5개월 지나서 돈을 돌려받게 됐다"며 "이 차를 다시 팔게 되면 차량 이력을 정확히 알고 있는 딜러에게 맡기는 게 좋다고 생각 올해 다시 연락했다"고 설명했다.

수탉은 "기존 차량을 팔아달라고 맡겨뒀다. 원하는 차량을 구하기가 어려웠고 매물을 홀딩시키기 위해서는 계약금이 필요하다고 해서 2억원을 건넸다"며 "순조롭게 진행되는 줄 알았는데 7월 말쯤 A씨가 잠적을 했다"고 했다. 여기에 기존 차량의 과태료와 통행료 미납 고지서도 잇따르면서 수탉은 A씨에게 항의했고, 법적 대응까지 예고했다.

"돈 주겠다"며 유인…목 조르고 야구방망이로 폭행"

이후 A씨는 돈을 주겠다며 수탉을 불러냈다. 수탉은 자신의 아파트 지하 주차장에서 A씨를 만났다. A씨는 운전석에 앉은 상태에서 조수석 문만 열어둔 채 "가방에 돈이 있으니 차 안으로 들어와 확인하고 합의서를 작성하라"고 요구했다.

수탉은 "뒷좌석 쪽이 이상하게 어두워 뒤를 살폈더니, 후드에 마스크를 쓰고 목장갑까지 낀 사람이 누워 숨어 있었다"며 차량 뒷좌석에서 인기척을 느끼고 즉시 112에 신고했다고 전했다. 그는 "(가해자가) 신고하는 것을 보더니 '형 이제 나오셔야 할 것 같다'고 말한 뒤 약 20초 실랑이 후 둘이 돌변해 목을 조르기 시작했다"고 했다.

가해자들은 수탉이 저항하자 목을 조르거나 야구방망이로 가슴과 머리, 심장 부위를 여러 차례 가격했다. 수탉은 "진짜 사람을 죽이려는 의도였다"고 했다.

인천 아파트 지하 주차장에서 유명 유튜버를 납치하고 살해하려 한 남성 2명이 지난 10월29일 인천 미추홀구 인천지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

납치 후 이동 과정에서도 폭행은 이어졌다. 수탉은 "가는 중에 케이블타이로 손을 묶었다"며 "화난다면서 얼굴을 때리고 대답을 똑바로 안 한다면서 때렸다"고 말했다. 또 "귀에도 피가 들어가서 잘 안 들렸는데 대답을 빨리하라면서 때렸다"고 덧붙였다. 가해자들은 수탉에게 돈을 요구하며 "10억 못 맞추면 너는 죽는다"는 협박을 하기도 했다.

수탉, 정신적·신체적 후유증 호소…"심리 상담받고 있어"

수탉은 안와 골절 수술을 받은 상태다. 그는 "복시가 생겨 위아래는 두 개로 보인다"며 "안구 함몰도 있고 오른쪽 눈 시력과 청력도 감소했다"고 전했다. 그는 심리적 후유증도 앓고 있다고 밝혔다. 수탉은 "집 밖에 나설 때 심장이 두근거리고 무섭다"고 말했다.

다만 수탉은 "내가 움츠리고 있으면 더 우울할 것 같다"며 "이번 주까지만 쉬고 다음 주부터는 방송에 복귀하도록 하겠다. 빨리 복귀한다고 해서 걱정 안 하셔도 된다. 저한테 맞는 방법이라 생각한다"고 전했다.





경찰에 따르면 A씨는 수탉으로부터 계약금 반환 요구를 받자 피해자의 돈을 빼앗고 살해할 계획을 세운 것으로 파악됐다. 조사 결과, A씨 일당은 수탉을 폭행한 뒤 차량에 태워 인천에서 약 200㎞ 떨어진 충남 금산군 공원묘지 주차장으로 이동했다. 경찰은 신고를 받고 차량을 추적해 약 4시간 만에 현행범으로 체포했다. A씨 일당은 강도 살인미수, 폭력행위 등 처벌에 관한 법률상 공동감금 혐의로 경찰에 구속기소 됐다.





