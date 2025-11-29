본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"요즘 삼전 투자자들 이것만 봐요"…동학개미 성지된 'D램 익스체인지'

임주형기자

입력2025.11.29 08:00

시계아이콘01분 29초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

메모리 현물 가격 집계 사이트
D램 가격, 슈퍼 사이클의 전조
삼성·하이닉스 투자한 개미도 관심

최근 국내외 주식시장을 반도체 관련주들이 주도하면서 대만계 반도체 가격 조사기관인 'D램 익스체인지'가 국내 개미 투자자들 사이에서주목받고 있다. 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 기업의 주력 제품인 D램 가격 추이를 통해 향후 주가 전망을 미리 가늠해보기 위해서다. 투자 관련 온라인 커뮤니티에는 매일 갱신되는 D램 가격 추이를 공유할 정도로 열성적인 이들이 늘고 있다.

D램 현물가 보여주는 사이트…개미도 관심

"요즘 삼전 투자자들 이것만 봐요"…동학개미 성지된 'D램 익스체인지' 아시아경제DB
AD

삼성전자에 투자하고 있는 20대 직장인 A씨는 매일 아침 'D램 익스체인지' 웹사이트에서 D램 가격을 확인한다. A씨는 "D램 가격이 오르면 삼성전자의 실적도 높아질 거고, 기대감에 주가도 높아질 거라고 생각했다"며 "반대로 혹시라도 D램 가격 상승이 둔화하기 시작하면 얼른 탈출해야겠다는 생각에 매일 체크하고 있다"고 설명했다.


실제 여러 투자 관련 온라인 커뮤니티에는 D램 가격 정보를 언급하는 누리꾼들이 늘고 있다. 일부 누리꾼은 과거 D램 상승 속도와 현재 가격 추이를 비교하며 '메모리 반도체 슈퍼 사이클'의 가능성을 따져보기도 한다. 국내외 증권사의 반도체 관련 산업 리포트를 게재하며 향후 목표가를 공유하는 이들도 있다.

메모리 현물 가격 급등, 슈퍼 사이클의 전조

"요즘 삼전 투자자들 이것만 봐요"…동학개미 성지된 'D램 익스체인지' D램 익스체인지의 메모리 현물 가격 공시 페이지. D램 익스체인지 홈페이지

D램 익스체인지는 대만 반도체 시장 조사 업체 '트렌드포스'의 메모리, 스토리지 관련 반도체 가격 집계 웹사이트다. 대표적으로 D램과 낸드(NAND) 플래시 현물 가격을 추적한다. D램의 경우 구세대 반도체인 DDR3와 DDR4, 최신 세대인 DDR5를 나눠 가격 변동을 알려준다. 세부 정보는 유료 리포트에 접속해야 알 수 있지만, 개략적인 가격 추이는 누구나 볼 수 있다.


해당 사이트는 당초 컴퓨터 부품 소매상, IT 업계 등 전문가들을 위해 설립됐지만, 증권사나 투자자들에게도 큰 관심을 받아왔다. 한국 반도체 업계의 양대 산맥인 삼성전자와 하이닉스 주력 제품이 D램인 만큼, D램 현물가는 향후 실적에 중대한 변수로 작용하기 때문이다.


2018년에도 D램 익스체인지에서 DDR4 D램의 현물 가격이 7달러대로 치솟으며 메모리 슈퍼 사이클을 알린 바 있다. 이번 삼성전자, 하이닉스 랠리도 D램 현물 가격 인상과 비슷한 시기에 이뤄졌다. 지난 7~8월 한 달간 D램 익스체인지에 공시된 현물 가격은 46.2% 급등했는데, 삼성전자의 주가 또한 같은 시기에 상승했다.

"너무 많은 기업이 메모리 요청…어떻게 소화할지 고민"

"요즘 삼전 투자자들 이것만 봐요"…동학개미 성지된 'D램 익스체인지' SK하이닉스의 용인 반도체클러스터 일반산업단지내 생산라인 조감도. 용인시 제공

최근 D램 가격 상승을 부추기는 건 인공지능(AI) 데이터센터 수요다. AI 반도체는 막대한 데이터 용량을 저장해 뒀다가 로직 칩(CPU, GPU 등 시스템 반도체)으로 옮길 수 있는 고대역폭메모리(HBM)를 필요로 하는데, 이 반도체는 D램을 겹겹이 쌓아 패키징해 제조한다. 빅테크 기업들이 AI 데이터센터를 확장할수록 D램은 기하급수적으로 빠르게 소진될 수밖에 없다.


지금 뜨는 뉴스

AD

일각에선 GPU보다 HBM 부족이 데이터센터 확장의 진짜 문제라는 주장도 제기된다. 최태원 SK 그룹 회장은 지난 3일 서울 코엑스에서 열린 'SK AI 서밋 2025'에서 "메모리 칩 공급량이 전례 없이 빠른 속도로 소진되고 있다. 이제 스마트폰이나 PC, 서버 등 기존 메모리 칩 시장에도 영향을 주고 있다"며 "너무 많은 기업으로부터 메모리 공급을 요청받고 있어서 어떻게 소화하냐는 게 고민"이라고 밝혔다.




임주형 기자 skepped@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기