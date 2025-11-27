전주시사회복지協 '좋은이웃들 평가보고회' 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

봉사자 3명에 표창 수여

전주시사회복지협의회가 27일 전주 아리랑하우스에서 '2025년 좋은이웃들 평가보고회'를 열었다.

이날 보고회에서 참석자들은 올해 사업 평가와 더불어 주요 활동 영상을 함께 시청하며 한 해 동안 취약계층 발굴에 헌신한 봉사자들을 격려하는 시간을 가졌다.

전주시사회복지협의회(회장 김형석)가 27일 전주 아리랑하우스에서 '2025년 좋은이웃들 평가보고회'를 열었다. 전주시 제공

특히 올 한 해 소외계층 발굴 및 지원에 공로가 큰 봉사자 3명에게는 우수 발굴 봉사자 표창이 수여됐다.

이와 관련 협의회는 올해 '좋은이웃들' 사업을 통해 총 71가구에 세탁기와 냉장고 등의 전자제품 지원을 포함한 긴급 지원을 진행했다. 특히 민간 자원 950건을 연계하며 도움이 필요한 세대에 단순히 현금을 넘어 실질적인 맞춤형 지원이 제공되도록 힘써왔다.

협의회는 앞으로도 지역 내 봉사자를 활용해 민·관 협력을 통한 복지 사각지대 상시 발굴 시스템을 구축하고 민간 자원을 연계 지원하는 이 사업을 통해 촘촘한 복지 안전망을 확대하고 복지, 사각지대 제로화를 위해 민관 협력을 더욱 강화해나갈 방침이다.





김형석 회장은 "좋은이웃들 봉사자들은 지역사회에서 가장 가까이 소통하며 소외된 이웃을 발굴하는 데 중요한 역할을 하고 있다"며 "복지사각지대 해소를 위해 앞으로도 민관이 긴밀히 협력해 소외되는 사람이 없도록 노력하겠다"고 말했다.





