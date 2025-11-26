본문 바로가기
1만2000년만의 화산 폭발에 항공편 무더기 취소…"연기 14㎞까지 치솟아"

서지영기자

입력2025.11.26 10:50

에티오피아 화산 1만2000년 만에 분화
홍해 넘어 중동·남아시아까지 화산재 확산
인도 항공사 25일 다수 노선 운항 중단

동부 아프리카 에티오피아 북부의 화산이 1만2000년 만에 분화했다. 화산재가 홍해를 넘어 중동과 남아시아, 중국 방면으로까지 이동하면서 일부 항공사는 항공편을 긴급 취소했다.


1만2000년만의 화산 폭발에 항공편 무더기 취소…"연기 14㎞까지 치솟아" 에티오피아의 아파르 지역에서 하일리 구비 화산이 분화하면서 짙은 연기 기둥이 하늘로 최대 14㎞까지 치솟았다. AP연합뉴스
14㎞ 상공까지 치솟은 화산재…홍해 건너 예멘·오만 덮쳐

24일(현지시간) 알자지라방송 등에 따르면 아디스아바바에서 동북쪽으로 약 800㎞ 떨어진 아파르 지역의 하일리 구비 화산이 지난 23일 오전 수 시간 동안 화산재와 연기를 분출했다. 화산재 기둥은 최대 14㎞ 높이까지 치솟았다.


인근 마을 아프데라가 화산재로 뒤덮였고 연기가 홍해를 가로질러 예멘과 오만 방향으로 퍼지며 인도, 파키스탄 북부까지 영향을 줬다. 현지 당국은 분화로 인한 인명 피해는 없었으나 화산재로 방목지가 덮여 가축 방목업자들이 영향을 받을 수 있다고 전했다.


항공기 추적 사이트 플라이트레이더24에 따르면 화산재는 예멘과 오만을 지나 25일 파키스탄 일부 지역과 인도 북부 상공에 도달했다. 인도 기상청은 "화산재 구름이 중국 쪽으로 이동 중이며 25일(현지시간) 오후 2시쯤 인도 상공에서 사라질 것으로 예상한다"고 밝혔다.


항공사들 긴급 조치…인도발 항공편 대거 중단
1만2000년만의 화산 폭발에 항공편 무더기 취소…"연기 14㎞까지 치솟아" 에티오피아 북부 하일리 구비 화산 분화 위성사진. 로이터연합뉴스

화산 분화 여파로 인도 항공사인 에어인디아와 아카사 에어가 25일 일부 항공편을 취소했다. 에어인디아는 이날 인도 항공 규제당국의 지침에 따라 화산 분화 후 일부 지역 상공을 비행한 항공기의 예방적 점검을 위해 24~25일 총 11편의 항공편을 취소했다고 밝혔다. 아카사 항공도 같은 기간 예정됐던 사우디아라비아 제다, 쿠웨이트, 아랍에미리트 아부다비 등 중동을 오가는 정기편을 취소했다.


하일리구비 화산은 에티오피아 동북부 아파르 지역에 위치한 해발 약 500m 높이의 화산으로, 수도 아디스아바바에서 약 800㎞ 떨어져 있다. 이 화산은 두 지각판이 만나 지질 활동이 활발한 지역인 리프트 밸리 안에 자리 잡고 있다. 스미소니언 연구소의 글로벌 화산 활동 프로그램에 따르면 하일리 구비 화산은 마지막 빙하기가 끝난 약 1만2000년 전부터 시작된 홀로세(Holocene) 동안 분화 기록이 없다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
