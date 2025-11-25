본문 바로가기
이천시, 설봉서원에 997㎡ 규모 교육관 착공

정두환기자

입력2025.11.25 12:43

경기도 이천시는 24일 관고동 산64-8 일원에 건립하는 '설봉서원 교육관' 착공식을 개최했다고 25일 밝혔다.

이천시, 설봉서원에 997㎡ 규모 교육관 착공 24일 설봉서원 교육관 착공식에서 김경희 이천시장이 인사말을 하고 있다. 교육관은 내년 12월 준공 예정이다. 이천시 제공
설봉서원 뒤편 3170㎡의 부지에 건립하는 교육관은 지하 1층~지상 2층, 연면적 997㎡ 규모로 조성된다. 내년 12월 준공 예정이다.


교육관에는 전통문화 강의실, 교육·전수 공간, 다목적 커뮤니티실 등의 시설이 마련된다. 공간은 시민과 모든 학생이 함께 배우고 즐길 수 있는 열린 문화 공간으로 운영된다.


설봉서원은 1564년 이천부사 정현이 설립한 기호지방 최초의 서원이다. 1593년 관으로 이전되었다가 대원군의 서원 철폐 조치로 1871년 훼철됐다. 이천시는 기초지방자치단체로는 처음으로 예산을 지원해 2007년 현재의 모습으로 복원했다.


시는 교육관을 지역의 역사·문화 자원을 체계적으로 보전하고 시민들이 직접 체험하고 학습할 수 있는 공간으로 활용할 방침이다.


이날 착공식에는 지역 기관·사회 단체장과 설봉서원 교육생 등 200여 명이 참석했다.


김경희 이천시장은 "교육관은 이천시의 역사와 문화를 시민 가까이에서 접할 수 있는 핵심 시설로 자리매김할 것"이라며 "안전하고 체계적으로 사업을 추진해 지역 문화 발전에 부응하는 공간을 만들겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
