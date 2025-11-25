기아 EV6 GT, 유럽서 테슬라 모델Y·폴스타 4 제치고 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파워트레인·주행성능·안전성·바디 '최고점'

기아는 전기차 'EV6 GT'가 독일 3대 자동차 전문 잡지인 '아우토 모토 운트 슈포트'가 진행한 전기차 3종 비교 평가에서 테슬라 '모델 Y'와 '폴스타 4'를 제치고 1위를 차지했다고 25일 밝혔다.

기아 EV6 GT. 기아

이번 평가는 유럽 전기차 시장에서 치열하게 경쟁하고 있는 3개 모델을 대상으로 ▲바디 ▲안전성 ▲편의성 ▲파워트레인 ▲주행성능 ▲친환경성 ▲비용 등 7개 항목 평가로 진행됐다.

EV6 GT는 파워트레인, 주행성능, 안전성, 바디에서 최고점을 받아 총점 597점을 기록, 모델 Y(574점)와 폴스타 4(550점)를 큰 점수 차이로 제쳤다. 특히 출력, 가속 성능 등 평가 요소가 포함된 파워트레인 항목에서 가장 높은 점수를 받았으며, 주행 다이내믹, 핸들링 등을 평가하는 주행성능 부문에서도 좋은 점수를 기록해 고성능 전기차를 대표하는 모델로 제품 경쟁력을 인정받았다.

EV6 GT는 최고 출력 448kW로 모델 Y(378kW)와 폴스타 4(400kW) 대비 높은 출력을 확보, 론치 컨트롤 사용 시에는 478kW까지 성능을 끌어 올릴 수 있어 우수한 퍼포먼스를 자랑한다.

가속 성능을 보는 제로백 평가에서는 EV6 GT가 3.5초로 모델 Y(5초)와 폴스타 4(3.8초)보다 빨랐으며, 중간 가속 성능(시속 60km/h에서 100km/h까지 도달하는데 걸리는 시간) 역시 EV6 GT가 1.5초를 기록하며 모델 Y(2.2초), 폴스타 4(1.7초)를 제쳤다.

기아 EV6 GT. 기아

또 EV6 GT는 안전성과 바디 부문에서도 경쟁 모델보다 높은 평가를 받았다. EV6 GT는 제동거리 부분에서 모델 Y와 폴스타 4를 월등히 앞섰다. 시속 100km/h에서 완전히 정지할 때까지 EV6 GT는 33.6m를 기록했으며 모델 Y는 36.1m, 폴스타 4는 37.1m의 거리가 필요했다.

바디 부문에서는 EV6 GT가 차량 내 다양한 주행, 안전, 첨단사양들을 적용했으며 UX 기반 조작 버튼 배치로 사용하기에도 편리하다는 평가를 받았다.





기아 관계자는 "EV6 GT가 영향력 있는 독일 전문지 평가에서 쟁쟁한 전기차 모델들을 제치고 높은 점수를 기록해 기쁘다"며 "고객들에게 다양한 전기차 라인업을 선보여 새로운 전동화 경험을 선사해 나갈 것"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

